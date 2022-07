Rennes : Une offre de 7 M€ va partir pour Djiku ! (INFO Média Foot)

Révélé en exclu par Média Foot le 8 juillet, l’intérêt de Rennes pour Alexander Djiku se confirme. Et d’après nos sources, les Bretons vont dégainer une offre de transfert.

Le dossier Djiku se précise.

Après nos révélations sur l’intérêt de Rennes, le 8 juillet dernier, les Bretons vont passer à l’action. Pour mémoire, voici ce que nous dévoilions en exclu il y a deux semaines : « Selon nos infos, Rennes pourrait tenter sa chance. Après le départ de Nayef Aguerd vers West Ham, le cas du défenseur strasbourgeois serait à l’étude. Rien de concret pour le moment de la part de Florian Maurice mais une piste à surveiller… » L’information se confirme ce mercredi puisque le journal L’Equipe indique que Djiku est bel et bien dans le viseur de Rennes. Mais ce que le quotidien ne dit pas, c’est que le dossier va prochainement connaître une grande évolution. Selon nos infos, Rennes va transmettre une offre d’environ 7 millions d’euros pour le transfert d’Alexander Djiku. Strasbourg attend un montant équivalent à ce que les Bretons vont offrir, le dossier peut donc clairement aller à son terme.

Alexander Djiku sur un terrain ça donne ça ! pic.twitter.com/dBIENKumfa — Club Nissa ❼ (@ClubNissa) July 20, 2022



Après son transfert avorté du côté de Hoffenheim, Alexander Djiku a été proposé à plusieurs clubs. Notamment à Nice, qui regarde le dossier. Rennes est à l’affût depuis un petit moment et vient de se décider à passer à l’action. Mais attention à la concurrence dans ce dossier. L’Equipe rapporte que plusieurs clubs européens sont là pour Djiku. Le quotidien confirme nos révélations pour l’intérêt de l‘OGC Nice. Et ajoute que le FC Séville et Trabzonspor sont également présents. Pour rappel, il ne reste plus qu’un an de contrat au défenseur de 27 ans. Strasbourg ne parviendra pas à le prolonger et a convenu de son transfert cet été. Une opportunité de marché à saisir rapidement…