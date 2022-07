Monaco arrive sur Nordi Mukiele, l’une des pistes de Luis Campos au PSG (INFO Média Foot)

Sur les tablettes du PSG, Nordi Mukiele vient de voir l’AS Monaco se pencher sur son cas. Le défenseur français de Leipzig est plus que jamais sur le départ.

A l’instar de Jonathan Clauss (RC Lens), Nordi Mukiele fait partie des cibles de Luis Campos depuis son arrivée à Paris. Le Portugais souhaite une doublure pour le poste d’Achraf Hakami. Le départ de Colin Dagba a entériné le fait que le PSG ne comptait pas sur lui. Mais pour l’heure, Paris n’a pas dégainé d’offre concrète pour ce latéral droit qui jouera les doublures de luxe pour Hakimi. Pendant ce temps, un autre club français tente sa chance…

Monaco a pris des renseignements

Selon nos infos, l’AS Monaco a récemment pris des renseignements sur le dossier Mukiele. Les Monégasques apprécient son profil et aimeraient visiblement se positionner davantage. D’autant plus que Nordi Mukiele n’envisage pas de prolonger son contrat avec Leipzig. Son bail court jusqu’en juin 2023, son départ est donc une priorité de l’été. Paris, comme Monaco, aimerait en profiter. Reste à savoir combien Leipzig demandera pour son transfert. A priori, entre 15 et 20 millions d’euros minimum.