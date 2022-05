Messi et Cristiano Ronaldo réunis au PSG, ça prend forme !

in

Si Lionel Messi était un rêve historique du PSG, celui de voir Cristiano Ronaldo à Paris l’est tout autant. Et dans un été qui promet d’être totalement dantesque, les Qataris pourraient de nouveau organiser une folie XXL. Celle de réunir les deux plus grands joueurs de la planète foot.

Messi, Neymar, Mbappé. Le trio a fait saliver toute l’Europe la saison dernière. Et si l’armada parisienne a quelque peu déçu, tous les observateurs ont hâte de voir cette association revenir en deuxième saison, à plein régime. Avec une vraie préparation et son départ de Barcelone enfin digéré, Lionel Messi devrait retrouver la pleine possession de ses moyens.

Et si Neymar se met au niveau de Mbappé, il sera difficile d’arrêt ce PSG-là dans les mois à venir… Mais la folie pourrait être encore plus grande. Avec l’arrivée d’un certain… Cristiano Ronaldo.

Réduire le choix de #Mbappé à l’argent uniquement, c’est une erreur. Il veut être unique, écrire sa légende. Aller au Real pour gagner la C1, c’est du réchauffé, Zidane, CR7 et d’autres l’ont fait. Gagner avec le #PSG, personne ne l’a fait. Vu son égo, son ambition, ça joue aussi — Giovanni Castaldi (@Gio_Castaldi) May 21, 2022

Manchester United, c’est terminé

A 37 ans, Cristiano Ronaldo arrive au dernier tournant de sa carrière. S’il lui reste encore un an de contrat avec Manchester United, les prestations décevantes du club anglais cette saison fragilise son avenir dans le Nord britannique.

La saison prochaine, pas de Ligue des Champions…

Difficile, dans ces conditions, de voir CR7 rester. En fin de carrière, le Portugais veut profiter à fond des dernières saisons qu’il lui reste et faire l’impasse sur la Ligue des Champions parait impensable. Sur le départ, il devient une cible intéressante pour le PSG.

Encore plus depuis l’arrivée d’un certain Luis Campos.

Campos adore CR7

La liga est furieuse de voir le meilleur joueur au monde Mbappé prolonger au PSG. Elle était déjà furieuse que Paris puisse signer Neymar et Messi. Avant ils avaient les 3 meilleurs joueurs mondiaux Neymar, Messi et CR7. Ils sont tous partis,la liga attire moins et elle panique. — La Source Parisienne (@lasource75006) May 25, 2022

Nouveau patron du recrutement, Luis Campos va impulser un nouvel élan au PSG. Et pour marquer son arrivée, au-delà des pépites qu’il va dénicher pour l’avenir du club, le technicien portugais va vouloir faire un coup. Fan de la première heure de Cristiano Ronaldo, et ami de Jorge Mendes, Luis Campos coche toutes les cases pour piloter le dossier CR7. Le rêve de voir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sous les mêmes couleurs pourrait ainsi devenir réalité. Un rêve que caresse Doha de la même façon que les fans de foot.

Eternels adversaires pour le Ballon d’Or, Messi et Ronaldo sont aujourd’hui plus que concurrencer par Mbappé, Benzema ou encore Haaland. Aucun souci à pouvoir être coéquipier, leur rivalité appartient au passé.

A mon avis @KMbappe , signe au PSG par peur de ne pas être assez bon pour battre le record des légendes madrilènes telles que CR7 et devenir lui même <La légende>.Au PSG il lui suffit d’une seule😪 et les médias français feront le reste comme dab pic.twitter.com/0OzUE0H5eL — MOHAMED ALI (@MohamedAliCmr) May 29, 2022

La perspective de voir un quatuor Messi, Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo apparait totalement dingue. Mais avec Paris, rien n’est impossible. Le retournement de situation du dossier Mbappé en témoigne, tout comme la possibilité de voir Zidane s’asseoir sur le banc.

Zizou, un atout supplémentaire pour convaincre CR7 de venir…