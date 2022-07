L’OM bientôt débarrasser du plus gros boulet de l’ère McCourt !

Après avoir dépensé une fortune sur Kevin Strootman, l’OM croise les doigts pour voir partir le milieu de terrain de 32 ans lors de ce mercato. Une piste en Italie avance bien.

Le cauchemar de l’OM est bientôt terminé.

Voilà près de quatre ans qu’il dure. Quatre ans d’un investissement qui a clairement des allures de fiasco… Acheté pour 25 millions d’euros à l’AS Rome, le milieu de terrain néerlandais n’a jamais réussi à s’imposer à l’OM. Fantomatique, Strootman est devenu un boulot que chaque entraîneur tente de relancer. En vain. Et avec l’un des plus gros salaires du vestiaire, son cas commence sérieusement à devenir problématique.

La lueur vient du Hellas Verone

Prêté au Genoa, puis à Cagliari, Kevin Strootman vivote sur cette fin de carrière qui contraste totalement avec le monstre qu’il a pu être à la Roma. International néerlandais (46 sélections), le Marseillais reste toutefois sur les tablettes d’un club italien pour cet été. Et du côté de l’OM, on s’accroche à cette piste qui semble tomber du ciel. En effet, en pleine discussion avec le Hellas Verone pour le transfert de Darko Lazovic, l’OM pourrait réussir à intégrer Kevin Strootman dans le deal. Si Pablo Longoria parvient à finaliser cette opération, il pourra clairement avoir sa statue dans le Vieux Port !

• Les discussions ont repris entre l’OM et l’Hellas Vérone au sujet du deal ́/Strootman. A suivre… Di Marzio | #TeamOM ⚪️ pic.twitter.com/rtMjjt2weV — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) July 21, 2022

Le pire transfert de l’OM

Si les supporters marseillais devront se pincer pour croire à la réalité du départ de Kevin Strootman, il sera difficile de ne pas repenser à cette opération made in Jacques–Henri Eyraud. 25 millions d’euros de transfert et 5 millions d’euros de salaire annuel : c’est du grand art ! Et si Frank McCourt semble frileux à l’idée de donner plus de budget à Pablo Longoria cet été (l’homme d’affaire américain souhaite une ou deux ventes avant de pouvoir remettre la main à la poche), il peut d’abord regretter son propre choix d’avoir installé JHE aux commandes de son club à l’époque Rudi Garcia. Avec 25 millions d’euros cet été, l’OM aura déjà fait venir William Saliba d’Arsenal pour lui permettre de poursuivre son rêve marseillais…

Qui est Lazovic ?

Outre la possible bonne nouvelle du départ de Strootman, l’autre information, c’est la possible arrivée de Darko Lazovic. Un joueur que le nouvel entraîneur, Igor Tudor, connaît bien puisqu’il l’a eu au Hellas Verone. C’est d’ailleurs une commande express du Croate. A 31 ans, ce milieu de terrain serbe est un profil d’expérience. A Vérone, il est clairement le cadre de l’équipe et s’est imposé comme une référence en Série A ces derniers mois.