Le PSG sur le point de prendre une clim’ XXL, ça va piquer fort…

Tous les supporters du PSG attendent et espèrent la signature de Zinedine Zidane. Après quelques annonces de médias en fin de semaine, il semble que le dossier n’avance plus dans le bon sens. La peur du rêve qui s’effondre grandit de plus en plus.

Europe 1 a sorti une véritable bombe en affirmant que le PSG était d’accord avec Zinedine Zidane. Dans la foulée, plusieurs médias ont confirmé l’existence d’un deal entre les deux parties et du fait que Zizou allait devenir le prochain entraîneur parisien, en lieu et place de Mauricio Pochettino. Sauf que depuis cette annonce clinquante, il ne se passe rien. Et surtout, des médias commencent à faire demi-tour… Interrogé par L’Equipe, le conseiller de Zinedine Zidane a d’abord démenti : « Tous ces bruits qui circulent sont infondés. A ce jour, je suis la seule personne admisse à représenter et conseiller Zinedine Zidane. Ni Zinédine Zidane, ni moi-même, n’avons été contactés directement par le propriétaire du PSG. Je doute en plus fortement que sa Majesté l’Emir du Qatar ait l’habitude de passer par les réseaux sociaux ou les médias pour gérer ses affaires et prendre des décisions capitales concernant l’avenir du PSG.

Je ne suis même pas sûr qu’il soit vraiment intéressé par la venue de Zinedine Zidane ».

Plus fort comme démenti, ça n’existe pas…

Zinédine Zidane entraîneur du PSG, le rêve impossible du Qatar ? L’hypothèse de l’arrivée du Français sur le banc du PSG a été refroidie hier par son agent, Alain Migliaccio. Mais Zinédine Zidane reste le grand rêve de Doha https://t.co/MxWndWtnll pic.twitter.com/MkgvWCYFU7 — L’ÉQUIPE (@lequipe) June 11, 2022

Zidane a dit non 3 fois !

Dans les jours qui ont suivi l’information d’Europe 1, des médias confrères ont ramé dans l’autre sens pour indiquer que le dossier Zidane était finalement très froid. Le quotidien espagnol AS, souvent bien informé en ce qui concerne Zizou, explique que le Français a repoussé le PSG à trois reprises ces derniers mois. Motif : Zidane veut l’équipe de France. Soucieux de réaliser son rêve Bleu, ZZ attendrait sagement son tour. Et comme Didier Deschamps arrive en fin de contrat et qu’il n’est pas certain de poursuivre après la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la voie pourrait être libre. Un plan de vol avec des incertitudes, car Didier Deschamps peut tout à fait rempiler pour deux ans. Mais Zidane serait sûr de son fait : il préfère attendre les Bleus plutôt que de dire oui maintenant au PSG.

🔴 L’Equipe est très affirmatif au sujet de Zinédine Zidane 💬 : « aujourd’hui (Zidane a) plus envie d’entraîner les Bleus qu’un club et semble prêt à attendre son heure » ! Néanmoins, Noël Le Graët ne serait absolument jamais entré en contact avec Zidane pour le moment. pic.twitter.com/0sjZeiNSHz — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) June 11, 2022

La douche froide arrive

C’est donc une belle et grande douche froide qui risque de s’abattre sur les supporters du PSG cette semaine. Après le « Paris d’accord avec Zidane », c’est un « Zidane a dit non » qui signe la fin de la récréation. L’ascenseur émotionnel est vertigineux ! D’autant plus que pour remplacer Mauricio Pochettino, dont le sort est en train d’être scellé ce week-end, Paris pense à… Christophe Galtier ! De Zidane à Galtier, il ne faut pas omettre de se mouiller la nuque. Car même si Galtier est l’un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1, il reste à des années lumières du Zidane triple vainqueur de la Ligue des Champions. Une compétition que n’a jamais disputé Galtier, soit dit en passant. Et il viendrait à Paris pour la remporter ? Il manque des données à l’équation…