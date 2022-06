Le PSG pourrait utiliser une grosse cartouche pour son mercato… 

Si Luis Campos parvient à réaliser le petit miracle d’exfiltrer Mauro Icardi, le PSG aura la possibilité de recruter un attaquant cet été. Et à ce poste, la priorité s’appelle Robert Lewandowski. Une piste avec une porte d’entrée privilégiée pour Paris…

La coupe est pleine pour Robert Lewandowski. L’attaquant polonais a tout donné au Bayern Munich. Depuis huit saisons, la gâchette bavaroise tourne à plein régime et si le club a soulevé une Ligue des Champions en 2020, c’est bien grâce à l’ami Lewandowski. 34 buts en 31 matchs cette saison-là, 41 en 29 rencontres celle d’après… Sans un mic-mac autour du Ballon d’Or, Robert Lewandowski aurait déjà un trophée doré sur sa cheminée. Mais à 33 ans, il est l’heure de penser à lui et de sauter le pas. Une dernière aventure en Europe, dans un club où il pourra à nouveau prouver sa valeur. Le Barça ? Robert Lewandowski en rêve… Mais les finances du club catalan sont telles qu’il doit encore patienter. Le temps que les Blaugrana bouclent quelques départs et s’entendent ensuite avec le Bayern Munich, plutôt gourmand. Mais la messe n’est pas dite. Et Paris entend bien entrer dans le jeu également.

Les statistiques complètement DÉMENTIELLES de Robert Lewandowski depuis son arrivée au Bayern Munich 😭 Le polonais est impliqué dans 1 but par match toutes compétitions confondues 🤯 L’attaquant qu’il faut au Barça ? 📲 via l’app @MatchEnDirectFr pic.twitter.com/qFRG2AeoJP — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 13, 2022

L’atout Pini Zahavi

Et le PSG pourrait avoir une longueur d’avance dans le dossier… Pourquoi ? L’agent qui s’occupe des intérêts de Robert Lewandowski n’est autre que Pini Zahavi. L’homme qui a permis au club de la capitale de réussir l’opération Neymar en 2017, qui a fait passer le PSG dans une toute autre dimension. Luis Campos, le nouveau patron du recrutement, n’aura aucun mal à entamer des discussions avec l’agent du joueur polonais et à activer cette cartouche maison. Surtout que Pini Zahavi et Lewandowski pourraient se résoudre, si jamais les négociations tardent entre le FC Barcelone et le Bayern, à activer sans aucun scrupule la piste menant au PSG. Créant dans ce cas-là, une armada incroyable avec Lewandowski aux côtés de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. La balle est dans le camp catalan. Mais attention, car le PSG pourra se montrer très persuasif envers son associé de longue date, Pini Zahavi.

🚨 Pini Zahavi : « Pour Robert, le Bayern, c’est de l’histoire ancienne. » (BILD) pic.twitter.com/skFxrg0DhF — Actu Foot (@ActuFoot_) May 22, 2022

Le PSG est mieux armé

Pour obtenir gain de cause, Paris a une seconde arme. En plus de s’entendre parfaitement avec Pini Zahavi, les Qataris ont les moyens financiers pour satisfaire tout le monde. Le Bayern Munich, qui espère 40 millions d’euros pour le transfert de son buteur vedette. De l’argent qui sera réinvesti sur Sadio Mané, le Sénégalais de Liverpool. Côté salaire, Robert Lewandowski ne trouvera pas meilleure offre qu’au PSG. Le Polonais aimerait 12 millions d’euros net par saison. Légèrement plus que ce que touche un Mauro Icardi, dont les revenus sont estimés à 10/11 millions par saison. Après avoir offert 50 millions d’euros par an à Kylian Mbappé, Doha peut encore faire un petit effort pour Robert Lewandowski…