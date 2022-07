Le LOSC pense au retour de Kevin Malcuit ! (INFO Média Foot)

Libre de tout contrat avec son aventure avec le Napoli, le défenseur Kevin Malcuit est sur les tablettes du LOSC pour ce mercato. Bientôt un retour à la maison pour l’ancien dogue ?

Kevin Malcuit a quitté le LOSC à l’été 2017 pour rejoindre le Napoli. Un transfert à 9 millions d’euros qui a permis au défenseur français de faire décoller sa carrière sur la scène internationale. Et même si la fin de son aventure italienne a été moins flamboyante que le début, Malcuit aura réussi son pari d’une expérience à l’étranger. Actuellement libre de tout contrat, il intéresse plusieurs écuries en France et en Europe. Et selon nos infos, un club français se pencherait très sérieusement sur son cas. Il s’agit du LOSC, son ancien club ! Les Dogues sont actuellement à la recherche d’un renfort en défense, un profil d’expérience. A 30 ans, et libre de tout contrat, Kevin Malcuit coche toutes les cases lilloises…

Toulouse sur le coup ?

Toujours en France, Foot Mercato a récemment évoqué l’intérêt du TFC : « D’après nos informations, le Toulouse Football Club est également sur le coup pour rapatrier Kévin Malcuit au sein de notre chère Ligue 1. Promus en première division, les Pitchounes ont coché le nom du joueur né en 91. Il reste à savoir ce que le footballeur, qui n’est pas contre un retour en France comme tenter une nouvelle expérience à l’étranger, compte faire. » Selon nos sources, la piste lilloise est aujourd’hui bien plus dense que celle menant à Toulouse.

Son retour dans le Nord est clairement d’actualité.