L’AS Roma et José Mourinho arrivent sur Zagadou ! (INFO Média Foot)

Courtisé par l’Inter Milan et Manchester United, Dan-Axel Zagadou est désormais dans le viseur de l’AS Rome. Un trio de choc pour le défenseur français.

Le dossier Zagadou connaît une nouvelle évolution. Ces dernières heures, Média Foot expliquait que l’Inter Milan avait une vraie longueur d’avance. Après avoir dégainé une offre, la signature du Français n’est plus très loin. Les dirigeants milanais font le forcing pour le récupérer, lui qui est libre de tout contrat après la fin de son bail au Borussia Dortmund. Mais la concurrence est rude dans ce dossier. Manchester United travaille également sur la venue de Zagadou. Et un troisième club vient de faire son apparition.

Mourinho tente le coup pour Zagadou

Selon nos sources, un troisième club vient d’entrer dans la danse. Il s’agit de l’AS Rome ! Conduite par José Mourinho, l’écurie romaine met un coup d’accélérateur sur son mercato estival. La Roma vient notamment de boucler le prêt de Georginio Wijnaldum. Média Foot vient notamment de révéler que le PSG allait prendre en charge 50% de son salaire pour ce prêt d’une saison. Et en défense, José Mourinho aimerait un renfort. Dan-Axel Zagadou lui plaît et il tente de semer le trouble dans sa possible venue à l’Inter Milan…