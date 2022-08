L’agent de Neymar arrive au secours du PSG pour Mbappé !

Dans la perspective où le PSG voit Kylian Mbappé s’envoler vers d’autres cieux, Paris pourrait recruter un grand attaquant. Et parmi la liste des successeurs potentiels du Français, on retrouve un garçon que l’agent de Neymar connaît très bien…

Dans quelques jours, le verdict va tomber. Le PSG, et le monde du football, va savoir ce que Kylian Mbappé a décidé pour son avenir. Prolonger à Paris ou filer à Madrid. Mais visiblement, il n’y a plus vraiment de suspense… Difficile de trouver un média qui publie des informations en faveur d’une prolongation de contrat. Kylian Mbappé aurait choisi le Real Madrid. Après avoir émis le souhait de partir l’été dernier, le champion du monde n’aurait pas lâché son rêve. Libre de tout contrat, il devrait signer pour six ans et ouvrir une nouvelle page historique de sa carrière.

Un look bien français, bien béret, bien baguette pour le Ney ce soir. 🇫🇷🥖 (📸 IG/Neymar) pic.twitter.com/N1ztrm80CO — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) May 12, 2022

Lewandowski en première ligne pour Paris

Pour le PSG, tout commence. Dès lors que Kylian Mbappé aura acté sa décision, c’est une course contre la montre qui va débuter. Qui pour remplacer le phénomène du football français ? Erling Haaland a choisi Manchester City. Il ne reste que quelques cracks sur le marché des transferts. Et l’agent d’un certain Neymar pourrait clairement jouer un rôle dans ce dossier. En effet, Pini Zahavi a récupéré la gestion des intérêts de Robert Lewandowski, le serial buteur du Bayern Munich.

La joie de Robert Lewandowski et sa femme pic.twitter.com/AtS4RLoIQi — Thiam.mercato ⚽️ (@ActuThiam) May 9, 2022

Le Polonais sait qu’il s’agit de sa dernière opportunité d’être transféré pour relever un dernier gros défi dans sa carrière.

Après avoir permis au PSG de signer Neymar, Pini Zahavi pourrait sauver la mise des Parisiens avec le dossier Lewandowski.

Un vrai numéro 9 au PSG

Après avoir souhaité partir l’été dernier, Robert Lewandowski veut plus que jamais un transfert pour la saison prochaine. « Je ne signerai pas de nouveau contrat. J’ai dit au club que si une offre arrivait, nous devions y réfléchir », a-t-il déclaré au micro de Sky Sports. Le Polonais a marqué l’histoire du Bayern Munich et malgré des statistiques folles, le Ballon d’Or lui a échappé. C’est uniquement dans un club à plus de visibilité qu’il pourra marquer l’histoire.

Le FC Barcelone est là. Mais l’argent manque aux Catalans pour le signer… Paris a clairement une opportunité en or. Et un tel numéro 9 entouré de Messi et Neymar, ça donne envie. Ça ne consolera pas Doha de perdre un trésor comme Kylian Mbappé.

Mais ça peut aider à moins pleurer dans quelques mois…