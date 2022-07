La pépite niçoise Khephren Thuram s’éloigne du PSG (INFO Média Foot)

Chassé par Christophe Galtier et Luis Campos, Khephren Thuram ne devrait pas prendre la direction du PSG. Voici nos toutes dernières infos sur le dossier.

Après Vitinha, le PSG souhaite deux nouveaux renforts au milieu du terrain. Luis Campos travaille d’arrache-pied pour boucler la venue de Renato Sanches, le milieu de terrain du LOSC. A priori, le deal devrait se faire. Mais Paris pense aussi à Khephren Thuram, le milieu de terrain de Nice, que Christophe Galtier connaît très bien. C’est sous les ordres de Galtier que Thuram a pris son envol sur la Cote d’Azur. Mais le dossier connaît un coup de froid…

Thuram ne devrait pas aller à Paris

🚨 Luis Campos est déterminé à ramener Khephren Thuram au PSG. De même pour Christophe Galtier. Pour Lilian, son fils a néanmoins tout pour continuer à s’épanouir à Nice une saison de plus. (L’ÉQUIPE) pic.twitter.com/OxtB78YURB — Actu Foot (@ActuFoot_) July 16, 2022



Selon nos infos, le dossier Khephren Thuram se refroidit ces dernières heures. Le Français de 21 ans s’éloigne du PSG et ne devrait pas rejoindre Christophe Galtier. Le dossier semble trop complexe, notamment parce que les dirigeants niçois ne souhaitent pas entendre parler d’un départ de leur pépite. Pour convaincre Nice, il faut mettre la main au portefeuille. Et Paris ne souhaite pas dépenser le gros de son enveloppe sur ce poste-là. A l’image du dossier Ekitike, le PSG a pris soin de convenir d’un prêt avec option d’achat pour ne pas avoir à dépenser l’argent cet été. Les dirigeants parisiens veulent faire attention au fairplay financier. Pas impossible, non plus, qu’ils préparent un gros coup pour l’été et qu’ils souhaitent avoir une marge de manœuvre financière conséquente pour pouvoir y parvenir…