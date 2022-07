INFO : Poussée dehors par Pogba, une pépite de la Juventus chassée en Serie A

Selon nos infos, le milieu défensif de la Juventus, Nicolo Rovella, est dans le viseur de deux clubs de Serie A. Voici les noms de celui qui agite le mercato en Italie.

Au sortir d’un prêt au Genoa durant la saison 2021-2022, Nicolo Rovella se retrouve courtisé. Si la pépite turinoise de 20 ans est encore un peu juste pour prétendre à une place de titulaire dans un effectif où débarquera prochainement un certain Paul Pogba, dont le retour à la maison est plus qu’imminent, l’idée d’un nouveau prêt est dans l’air du temps. Selon nos sources, deux clubs italiens songent à lui. Il s’agit de Sassuolo et de l’AS Roma. Deux clubs positionnés sur le prodige italien qui espère, de son côté, avoir sa chance la saison prochaine : « Pour le moment, je ne suis pas complètement satisfait de ce qui s’est passé à Gênes. Un peu d’anxiété est normal, mais je suis plus excité. Je me sens prêt et j’espère faire mes preuves à la hauteur car la Juve est un club de haut niveau en Europe. J’espère pouvoir jouer mes chances ».