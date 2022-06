INFO Média Foot : Clauss, Mukiele… Le PSG veut faire un coup au poste d’arrière-droit !

Selon nos infos, le PSG travaille activement sur le recrutement d’un nouveau défenseur. Objectif : Doubler les postes sur les côtés, et notamment à droite, où règne Achraf Hakimi sans réel doublure. Paris veut corriger ça.

Paris a de très grandes ambitions pour cet été. Si les dirigeants sont totalement focalisés sur la venue du nouvel entraîneur – et jette toutes les forces dans la bataille pour signer Zinedine Zidane, réunion en cours… – ils n’en restent pas moins concentrés sur les recrues de la prochaine saison. Luis Campos est déjà au travail même si son arrivée pour remplacer Leonardo n’a pas été officialisée. Parmi les chantiers du PSG, il y a la volonté de recruter deux à trois milieux de terrain, un défenseur et saisir des opportunités pour le secteur offensif. Tout en faisant un profond ménage pour assainir un effectif trop habitué au loft et autre placard. Des garçons comme Leandro Paredes, Ander Herrera, Thilo Kehrer, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi sont invités à partir. Mais si tous, un par un, tentent de faire de la résistance en multipliant les déclarations pour indiquer qu’ils veulent rester…

Une vraie doublure pour Hakimi

En défense, la priorité du PSG sera de trouver une doublure pour Achraf Hakimi. Le grand pote de Kylian Mbappé est l’une des grandes satisfactions de l’exercice 2021-2022, au même titre que son compère de gauche, Nuno Mendes. Mais derrière le Marocain, Paris est « pauvre ». Colin Dagba est trop léger pour assurer un intérim digne de ce nom. Et les alternatives de fortune, comme Kehrer par exemple, sont toutes aussi insuffisantes. Paris veut corriger le tir et se lance donc dans une quête d’un latéral droit. D’après nos infos, les premières pistes mènent à Jonathan Clauss (RC Lens) et Nordi Mukiele (RB Leipzig).

Paris a pris des renseignements

Révélation de la dernière saison, Jonathan Clauss s’est ouvert les portes de l’équipe de France. Et il semble apprécié par Kylian Mbappé, le nouveau patron du projet parisien. Son nom figure sur les tablettes du PSG, qui aurait déjà pris les renseignements nécessaires pour connaître les contours du dossier. Même chose pour Nordi Mukiele, par l’intermédiaire de son agent, que Paris connaît bien. Mais pour ces deux garçons, la question est la même : Accepteront-ils de venir au PSG pour un rôle de doublure ?

Pas sûr. A 29 ans, Jonathan Clauss explose sur le tard et semble avoir faim. Courtisé par l’OM et l’Atletico de Madrid, il pourrait privilégier un projet avec du temps de jeu (et une Coupe d’Europe). Même chose pour le prometteur Nordi Mukiele. Leipzig est à l’écoute, le joueur veut franchir un cap. Il n’a plus qu’un an de contrat et sait que son départ cet été est clairement dans les tuyaux.

Atletico de Madrid, Bayern Munich, Manchester United et donc le PSG sont en compétition. Un dossier à 25/30 millions d’euros qui n’effraie pas les clubs cités.