INFO : Manchester United revient à la charge pour Moussa Dembele (OL) !

Positionné sur Moussa Dembele depuis un long moment, Manchester United relance les contacts en coulisse. Suffisant pour envisager une offensive dans ce mercato ?

Depuis son éclosion en Ecosse, sous les couleurs du Celtic Glasgow, Moussa Dembele est sous haute surveillance des clubs anglais. Et même depuis son arrivée à l’OL, la Premier League n’oublie pas l’attaquant français. A commencer par Manchester United, club de la première heure dans le dossier Dembele. Comme indiqué par Média Foot, Manchester Uniter et Arsenal continuent de suivre le buteur lyonnais. Et selon nos infos, l’intérêt des Mancuniens se précisent un peu plus en coulisse…

Lyon est à l’écoute des offres

Dans le secret, Manchester United s’active pour relancer les contacts pour Moussa Dembele. Les dirigeants mancuniens savent qu’il va y avoir du mouvement puisque Cristiano Ronaldo veut partir et quitter le nord de l’Angleterre. Un départ qui sera compensé par une ou deux arrivées. Moussa Dembele pourrait être l’une de ces deux recrues.

Selon @WYN_OL les dirigeants de l’OL auraient reçu une offre de 12 millions d’euros pour Moussa Dembele.

Une offre qui sera sûrement rejeté par les dirigeants lyonnais. pic.twitter.com/V4NYXmzTl0 — Media Gones™ (@Media_Gones) July 10, 2022

De son côté, l’OL est en position d’attente. Après avoir prêté Moussa Dembele à l’Atletico de Madrid, les Gones sont toujours à l’écoute des opportunités pour le Français de 25 ans qui n’a plus qu’un an de contrat. La tendance n’est pas à une prolongation de son bail donc un départ est clairement envisagé pour ce mercato estival. Si Manchester United dégaine, il y a de fortes chances que ça aille au bout…