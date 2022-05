Galère, colère… Messi répond cash aux critiques et se livre comme jamais sur le PSG !

Interrogé par les médias argentins, Lionel Messi s’est confié à cœur ouvert sur ses débuts compliqués avec le PSG. L’Argentin ne se cache pas derrière son petit doigt et justifie ses difficultés d’adaptation. Des propos sincères, touchants.

En signant Lionel Messi, le PSG a réalisé le rêve de milliers de supporters parisiens. Doha a surtout exaucé le sien, l’Emir étant un fan absolu du génial argentin… Mais ce transfert n’a pas encore eu l’effet escompté. Malgré quelques fulgurances, et des passes d’une autre dimension, Messi a globalement déçu dans sa version parisienne. Peu en jambes, rarement décisif et incapable de faire la différence dans les grands rendez-vous, il a même été sifflé par le Parc des Princes, au même titre que Neymar. Des critiques auxquelles il prend enfin le temps de répondre. Et ça fait du bien de l’entendre !

🚨Interview de Lionel Messi en direct sur @TyCSports pic.twitter.com/KFew6ckt3v — Georges Quirino Chaves (@georgesquirino) May 30, 2022

Genou, Covid et Madrid

Retenu en sélection argentine dans le but de préparer le Mondial 2022 au Qatar, Lionel Messi a accepté de répondre à tycSport. Une fois n’est pas coutume, face caméra, la Pulga n’a esquivé aucune question. Et en réponse aux critiques sur ses débuts ratés au PSG, Messi répond cash : « Il fallait que je m’adapte à la façon de jouer. Je suis arrivé tard. Je me suis blessé au genou. Le Covid m’a beaucoup touché. Je suis resté un mois et demi sans pouvoir bien courir.

Quand ça a commencé à aller mieux, il s’est passé Madrid. Ça nous a complètement tué ».

Silencieux depuis des mois, Lionel Messi sort enfin de sa coquille. Et ses arguments sont cohérents. Son arrivée tardive est réelle. Tout comme le temps qu’il faut pour digérer un départ d’une ville dans laquelle vous avez vécu, grandi et tout gagner pendant 15 ans… Son genou et le Covid ont effectivement retardé sa montée en puissance, cela s’est vu sur le terrain lorsque Messi était très souvent hors de forme, incapable de faire plusieurs courses enchaînées.

💬« Je n’ai aucun doute sur le fait que Benzema mérite le Ballon d’Or cette année. La France est une sélection impressionnante. Je pense que l’échec de l’Euro va leur servir. Ils seront parmi les favoris au Mondial ». pic.twitter.com/gBiBoo7Tcj — Georges Quirino Chaves (@georgesquirino) May 30, 2022

Le vrai Messi arrive !

Interrogé sur les sifflets du Parc des Princes, Lionel Messi répond également sans détour et ne cache pas son amertume : « A Paris, quand ils m’ont sifflé, je me suis dit : Que vont penser mes enfants ? Je n’ai pas aimé que mes enfants soient présents et écoutent ça. Ils ne m’ont rien dit. Ils n’ont pas compris. Cette année, j’ai eu du mal à profiter. Je veux revenir à Paris et profiter ».

Ces confidences pleines de sincérité font du bien car Lionel Messi est profondément secret, encore plus depuis qu’il porte les couleurs du PSG.

On sait désormais qu’il a vécu des moments difficiles et qu’il veut revenir plus fort la saison prochaine. Et c’est ce qu’on attend tous !