EXCLUSIF – OM :« Pourquoi ne pas avoir proposé le poste de Sampaoli à Zidane ? »

Ancien entraîneur de l’OM, Rolland Courbis a accepté de répondre aux questions de Média Foot Marseille. Le départ de Jorge Sampaoli, de Steve Mandanda et le mercato marseillais : la star de RMC se lâche et ne prend pas de gant !

En quoi le départ de Jorge Sampaoli peut-il être une bonne nouvelle pour l’OM ?

Dans la mesure où c’est un entraîneur qui se trompait un match sur deux la saison dernière… Je pense qu’on peut raisonnablement considérer que c’est une bonne nouvelle, oui. On va peut-être envisager de voir à l’OM un entraîneur qui ne passe pas à côté un match sur deux. Et pour le public marseillais, qui est l’un des plus passionnés de France pour ne pas dire le plus passionné du pays, j’ose espérer que l’OM retrouve une certaine logique à domicile. Car on peut m’expliquer tout ce qu’on veut mais quand on a un Stade Vélodrome comme ça – je parle du nouveau, celui qui fait du bruit comme aucun autre en France et pas celui d’il y a 25 ans avec des courants d’air (rire) – avec cette résonnance, cette puissance vocale du public, comment peut-on prendre 25 points à domicile ? A Marseille, le public, c’est le 12ehomme. Sampaoli a réussi à faire du 12e homme un joueur expulsé ! Je pense qu’à la fin, les adversaires regardaient le calendrier, ils se disaient : « Vite, quand est-ce qu’on va à l’OM ? »

🎙Pablo Longoria : « Jorge Sampaoli a renoncé à tous ses contrats. Il est parti comme il est arrivé, en Monsieur. Il a un énorme respect pour le club. » (RMC) #TeamOM pic.twitter.com/hoUOrXEyTp — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 1, 2022

Il a pourtant réussi à qualifier l’OM en Ligue des Champions, non ?

Et heureusement en plus ! Heureusement qu’il n’a pas fait que des mauvaises choses, non plus. Mais comment ne pas avoir de regret sur la saison dernière ? Quand tu vois que la finale de Conférence League oppose les Rangers à Francfort, tu ne te dis pas que l’OM à sa place ? On parlait du « Groupe de la mort » au début de la compétition, avec la Lazio qui n’a pas terminé dans le Top 5 en Serie A et Galatasaray, qui n’a pas fait dans les 10. Moi j’appelais plutôt ça le groupe de la rigolade… Et la Coupe de France, sans le PSG, Lyon ou encore Rennes, dans laquelle tu te fais sortir par Nice en prenant un but d’un arrière central, en prenant 4 buts ce soir-là en plus. Il n’y avait pas quelque chose à faire là non plus ?

« Depay à l’OM, je trouve que ce serait un très bon coup »

Igor Tudor, c’est un bon choix ?

Si Tudor, tu ne peux pas faire Sampaoli (rire). Ça c’est pour ceux qui aiment les jeux de mot. Un bon choix, l’avenir le dira. Mais il n’y a aucune raison pour que Tudor ne réussisse pas à faire mieux que d’être bon un match sur deux…

Vous auriez pris qui, vous, pour remplacer Jorge Sampaoli à l’OM ?

Quand je vois quelqu’un comme Christophe Galtier signer à Paris, je ne peux pas m’empêcher de me dire que c’est dommage. On connaît l’attachement de Christophe pour Marseille et l’OM. Ça aurait pu être une belle aventure. Sinon, même s’il y a une petite chance sur dix que cela aboutisse, pourquoi ne pas aller proposer le poste à quelqu’un qui porte le nom de Zinedine Zidane ? Il a refusé Paris, d’accord, mais pourquoi ne pas tenter sa chance ? Puisque ce n’est pas une question d’argent, les 450 000 euros que l’OM donnait à Sampaoli pouvait faire l’affaire. Et si après, il refuse avec une certaine élégance, en disant que pour le moment, sa priorité est à l’équipe de France, les supporters de l’OM sont tout à fait capables de comprendre cette réponse.

Quel attaquant sur le marché des transferts pourrait faire le plus grand bien à l’OM ?

J’ai entendu, dernièrement, que l’OM s’intéressait à Memphis Depay, c’est ça ? Alors je ne sais pas s’il accepterait de signer chez l’ennemi, parce que l’ennemi de l’OM, désormais, c’est l’OL. Mais avec son expérience, sa connaissance de la Ligue 1, et de la Ligue des Champions, je pense que ce serait un très bon coup de la part de Longoria.

Un mot sur le départ de Steve Mandanda à Rennes. Gâchis pour l’OM, bonne idée de Rennes ?

A sa place, j’aurai pris la même décision que lui. Et je trouve que tout ce qu’il a fait depuis plusieurs mois est à l’image de ce garçon : exceptionnel. Il est resté élégant, sans se plaindre et il part en restant un amoureux de l’OM, c’est fort. Parce que n’oublions pas trop vite la saison qu’il vient de passer. Sans se plaindre une seconde, malgré des erreurs de management évidente ! Je prends un exemple, au hasard. Avant la rencontre contre Monaco, Mandanda devait jouer. Mais on lui a annoncé à 12h, le jour du match, que finalement non, ce ne serait pas lui. Il a tout avalé, tout encaissé, sans rien dire. Alors, ne lui en demandons pas trop. Le changement d’entraîneur n’enlève pas à l’intérieur de l’estomac tout ce qui a dû être encaissé. On lui propose de jouer, de continuer à s’amuser dans un nouveau vestiaire, un nouveau stade et dans un effectif où il ne manque pas grand-chose ? On me propose ça, si en plus je peux m’amuser à aller battre l’OM la saison prochaine, je prends la même décision que Steve, je vais à Rennes.