Clash : Domenech se fait ouvrir en quatre par une ancienne star de l’équipe de France !

Dans le paysage du football français, difficile de trouver plus clivant que Raymond Domenech. Apprécié par certains, détesté par beaucoup, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France cristallise à lui seul l’épisode désastreux de la Coupe du Monde 2010, en Afrique du Sud. Un Mondial fiasco dans lequel les Bleus s’étaient ridiculisés aux yeux de la planète foot avec une grève dans le fond d’un bus à Knysna… Nombreux sont les joueurs de l’époque à avoir reproché à Raymond Domenech sa gestion, et même sa non-gestion, du groupe. Et parmi ses détracteurs principaux, on retrouve un ancien champion du monde et champion d’Europe, placardisé par Raymond Domenech à son arrivée chez les Bleus : Robert Pirès.

Robert Pirès dément pour Estelle Denis

Parmi les légendes urbaines du football, Robert Pirès est au cœur d’une particulièrement salée. Pour expliquer son éviction de l’équipe de Fance par Raymond Domenech, il se murmure depuis près de 15 ans que Robert Pirès a eu une aventure avec Estelle Denis, compagne de Domenech à l’époque (depuis, le couple s’est séparé). Interrogé par Colin Interview sur les réseaux sociaux, Robert Pirès a enfin fait la lumière sur cette vieille rumeur. Et il en profite pour se faire Raymond Domenech en long, en large et en travers : « Alors moi aussi j’ai entendu des rumeurs comme quoi j’aurais eu une relation avec sa femme. Ce qui est archi faux parce que sa femme, je ne la connais pas. Je ne l’ai jamais vue et je ne lui ai jamais parlé. En fait, il m’avait pris en grippe et je ne sais pas pourquoi. Mais bon, je m’aperçois… Et ça, ce sont les résultats qui le prouvent, lui ça reste un incompétent. Moi j’ai gagné des choses mais lui, il n’a rien gagné ».

Robert Pirès revient sur la rumeur avec Estelle Denis, ex-femme de Raymond Domenech 😮 pic.twitter.com/egNEZtp25N — Colinterview (@Colinterview) July 22, 2022