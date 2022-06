Christophe Galtier au PSG, un pari risqué ?

in

Cela ne fait plus aucun doute, l’ancien coach de l’AS Saint-Etienne et de Lille, à la tête actuellement de l’OGC Nice, va devenir l’entraîneur du Paris Saint-Germain à partir de l’été prochain. Après avoir longtemps laissé planer le doute sur une potentielle arrivée de Zinedine Zidane, le club de la capitale arrive donc à la fin d’un feuilleton concernant son futur entraîneur. Selon le très célèbre journaliste Fabrizio Romano, les discussions entre les deux parties se déroulent plutôt bien, et un accord devrait rapidement être trouvé. Mais l’arrivée du technicien marseillais dans la capitale ne fait pas l’unanimité.

Un entraîneur atypique

Christophe Galtier entraîne en Ligue 1 depuis plus d’une décennie. Bien que son fait majeur reste le titre gagné avec Lille la saison 2020-2021, il aura été très souvent constant dans les bonnes performances. Ce qui est certain, c’est que le sudiste ne laisse personne indifférent. Partout où il est passé, joueurs, présidents ou encore directeurs sportifs ont apprécié la poigne du bonhomme. Sa méthode de travail, très hargneuse, très contrôlée, font de lui un entraîneur très proche de ses joueurs. La méthode de Galtier, c’est notamment celle de la rigueur, ainsi que la demande d’efforts collectifs envers ses joueurs.

Cette vision du football, Galtier la revendique lui-même comme celle « de la simplicité et de l’humain ». Beaucoup considèrent l’entraîneur de l’OGC Nice comme l’un, si ce n’est le meilleur entraîneur français du moment. Avant toutes ces discussions afin de devenir le coach du Paris Saint-Germain, il était notamment régulièrement cité par beaucoup d’observateurs comme le possible successeur de Didier Deschamps, à la tête de la sélection française.

Beaucoup de doutes

Cependant, son arrivée sur le banc d’un club avec les ambitions du PSG, laisse perplexe. Se pose premièrement la question du standing. On a beau avoir évoqué toutes les qualités que possède le coach marseillais, force est de constater qu’il n’a jamais évolué en tant que coach, dans un club du niveau du PSG. Ce n’est un secret pour personne, les attentes d’un club d’une réputation comme celui de la capitale, sont énormes. C’est simple, Galtier aura l’obligation, tout comme l’avait ses prédécesseurs, de tout gagner.

Si ce dernier a prouvé qu’il avait la stature pour remporter le championnat, quelles sont ses références en Ligue des champions ? La ligue 1 est normalement une compétition « acquise » pour le Paris Saint-Germain chaque année, tant la différence de standing avec les autres clubs est flagrante. Mais l’objectif premier de Christophe Galtier sera de gagner la plus prestigieuse des compétitions possibles en club : la Ligue des champions, compétition dans laquelle il n’a jamais brillé, loin de là (4 matchs, 1 nul et 3 défaites).

Des doutes sur son système de jeu planent également. Le système préférentiel de Galtier est le 4-4-2 à plat. Cette formation permet notamment de tirer beaucoup d’efforts de ses joueurs, ainsi que de favoriser un football de transition. Quand on connaît le peu d’efforts que les joueurs du PSG font, notamment à la perte de balle, cela risque d’être compliqué.