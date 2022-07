Après son transfert avorté en Allemagne, Djiku proposé à… Nice !

Tout proche de rejoindre Hoffenheim, Alexander Djiku a vu son transfert capoter. Depuis, selon nos infos, son profil vient d’être soumis à l’OGC Nice, qui cherche un renfort défensif.

Malgré lui, Alexander Djiku est devenu un acteur du mercato ces derniers jours. Alors que tout semblait réglé pour son transfert vers la Bundesliga et Hoffenheim, le deal a finalement capoté. RMC raconte pourquoi : « ‘On s’est senti mis sous pression’, nous avance-t-on dans le clan du défenseur de 27 ans, qui a découvert, sur le trajet du retour reliant Hoffenheim à Strasbourg, des fuites dans la presse avec des arguments qu’ils jugent mensongers, concernant la gourmandise supposée autour de la commission d’agent. Depuis, la piste Hoffenheim s’est refermée. Alors qu’il se préparait seul en attendant de retrouver l’entraîneur avec Strasbourg, Alexander Djiku s’apprête à retrouver le groupe alsacien, sans écarter un départ d’ici la fin du mercato ».

Un Djiku de Starsbourg pour compléter le poste de DC je prends 1000 fois et vous ? 🔴⚫#OGCNice — Sebasnissa (@Sebasnissa1978) July 12, 2022



Un transfert à 6,5 millions d’euros qui ne verra donc pas le jour. De retour à Strasbourg, le défenseur de 27 ans reste toutefois sur le départ. Le Racing espère une jolie vente cet été et le joueur aspire à relever un nouveau challenge. Comme l’a révélé Média Foot, son profil est sur les tablettes de Rennes. Et ces dernières heures, Alexander Djiku a été proposé à l’OGC Nice. Le club de Lucien Favre cherche un renfort en défense, le nom du Strasbourgeois a été glissé. Rien n’a encore filtré sur l’intérêt ou non de l’écurie niçoise.