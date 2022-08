Aouar et le FC Séville, ça coince ! (INFO Média Foot)

Le futur d’Houssem Aouar s’assombrit en Espagne et à Séville, là où il était annoncé depuis plusieurs semaines. D’après nos informations, le dossier est en très mauvaise voie.

Mais que va devenir Houssem Aouar, on se le demande.

Dans une situation délicate à l’Olympique Lyonnais où il semble avoir perdu son meilleur niveau depuis un moment, le milieu de terrain âgé de 24 ans a plusieurs portes de sorties à un an de la fin de son contrat avec l’OL. C’est en Andalousie qu’on parle le plus d’un éventuel transfert puisque les deux clubs sévillans ont toqué à la porte de Jean-Michel Aulas pour s’octroyer les services du franco-algérien. Mais un détail, pour le moment inconnu, coince dans les négociations. Les premiers contacts ont donc très mal démarré entre le clan lyonnais et le FC Séville concernant le deal Houssem Aouar. Pas intouchable dans le milieu à trois de Peter Bosz, le joueur issu de la formation lyonnaise plaît aussi beaucoup au rival : le Betis Séville. Une situation qui pourrait profiter à tout le monde dans le cas d’un échange avec William Carvalho. Le Portugais aurait déjà dit oui pour venir à Lyon, en attendant la réponse d’Houssem Aouar. Ce dossier semble être le plus avancé, les deux clubs ont une bonne entente et Nabil Fékir n’y est pas étranger. L’ancien Gone est adulé et adoré par tous ses supporters. Bis repetita avec un autre joueur lyonnais ?

Selon @TDfichajes Nabil Fekir aurait convaincu Houssem Aouar de le rejoindre au Bétis Séville ! 🔥 William Carvalho 🇵🇹 serait toujours inclu dans le deal…⏳ À noter que toujours selon le média Espagnol 🇪🇸, le millieu international portugais aurait accepté l’offre Lyonnaise. — Gone de Lyon (@GoneDeLyon74) July 26, 2022

Leicester, une autre porte de sortie pour Aouar ?

Dans le cas d’une fin des négociations entre l’OL et le FC Séville, Houssem Aouar peut toujours espérer rebondir ailleurs et notamment en Premier League puisque les Foxes de Leicester ont déjà manifesté leur intérêt pour le Rhodanien il y a plusieurs mois et celui-ci ne s’est pas estompé dans le cas où le Belge Youri Tielemans viendrait à quitter le club cet été. Le dernier huitième de Premier League reste attentif à la situation du Lyonnais impliqué sur 12 buts en 43 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière.

Estimé à 25 millions d’euros d’après le site Transfermarkt.

Lors de la préparation estivale de la formation lyonnaise, Houssem Aouar a participé à trois matchs dont le dernier face à l’Inter Milan.