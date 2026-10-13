L’OM s’impose 2-0 à Troyes et Orange Actualités débriefe

L’Olympique de Marseille a battu Troyes 0-2, dimanche soir au Stade de l’Aube, et le match a aussitôt été prolongé par un débrief vidéo en direct signé Orange Actualités.

En bref Marseille a battu Troyes 0-2 un dimanche soir au Stade de l’Aube.

Mattéo Clochard et Clément Battelier ont animé un débrief en direct avec les internautes.

La vidéo est hébergée sur Dailymotion, où l’utilisateur est redirigé pour la signaler.

Les réactions de Jérémy Le Douaron et d’Adrien Monfray sont proposées en vidéo.

Pour l’OM, la soirée champenoise marquait la reprise du championnat après une période délicate, que notre rédaction avait détaillée lorsque Bruno Genesio parlait d’urgence avant de prendre la route de l’Aube. Le score final, deux buts à zéro en faveur des visiteurs, constitue le fait central de la soirée. Le récit des buts et des temps forts de la rencontre a fait l’objet d’un compte rendu séparé, consacré au succès marseillais à Troyes.

Un adversaire monté de Ligue 2 avec un titre

L’Estac n’est pas un promu quelconque. Les Aubois ont été sacrés champions de France de Ligue 2 le samedi 2 mai 2026, ce qui leur a ouvert les portes de l’élite pour l’exercice 2026-2027. C’est donc face au tenant du titre de l’échelon inférieur que les Marseillais se présentaient, dans une enceinte où le club troyen avait célébré sa montée quelques mois plus tôt.

Ce contexte éclaire l’intérêt porté localement à la rencontre. Pour les médias troyens, la réception de l’OM représentait l’une des affiches de la saison, et la couverture vidéo s’en est fait l’écho dès le coup de sifflet final.

Image d’illustration d’un terrain de football, en écho au succès de l’OM à Troyes. Licence Pexels. Source : Pexels . Photographe : Pixabay

Un débrief en direct avec les internautes

Selon Orange Actualités, deux de ses journalistes, Mattéo Clochard et Clément Battelier, ont pris l’antenne juste après la rencontre. Leur format repose sur l’échange : le duo a décortiqué le match en direct, en dialoguant avec les internautes connectés plutôt qu’en livrant un commentaire à sens unique.

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Le choix d’un direct interactif donne au supporter la possibilité de confronter sa propre lecture du match à celle des deux journalistes, à chaud, avant les analyses plus posées des jours suivants. Pour un lecteur marseillais, c’est aussi l’occasion d’entendre un regard extérieur, celui d’observateurs qui suivent l’Estac au quotidien.

Côté technique, la vidéo n’est pas stockée directement sur le site d’Orange. Elle est hébergée sur Dailymotion, et l’internaute qui souhaite signaler le contenu est renvoyé vers cette plateforme.

Ce qu’il reste à consulter après le match

Le débrief n’est pas le seul contenu mis en ligne autour de cette rencontre. Plusieurs ressources permettent de compléter la lecture de la soirée :

La réaction de Jérémy Le Douaron , proposée par Orange Actualités dans une vidéo consacrée à la défaite troyenne face à l’Olympique de Marseille.

, proposée par Orange Actualités dans une vidéo consacrée à la défaite troyenne face à l’Olympique de Marseille. La réaction d’Adrien Monfray , publiée par le même média dans un format similaire, toujours après ce revers 0-2.

, publiée par le même média dans un format similaire, toujours après ce revers 0-2. La page des compositions d’Eurosport, dédiée au match Troyes, Olympique de Marseille dans le cadre de la Ligue 1 2026-2027.

Les deux témoignages vidéo donnent la parole au camp battu, ce qui permet d’entendre l’Estac au lendemain de sa première confrontation de la saison avec l’OM. Monfray n’en est pas à sa première prise de parole sur cette chaîne : Orange Actualités avait déjà diffusé sa réaction au moment du titre de champion de Ligue 2 remporté par le club aubois.