En bref Leeds United continuerait de suivre l’ailier marseillais, selon Football Insider.

D’autres clubs de Premier League pourraient entrer dans la course, sans être nommés.

Le journaliste Pete O’Rourke juge un transfert cet hiver peu probable et évoque l’été 2027.

Leeds United surveillerait encore Igor Paixão, ailier de l’Olympique de Marseille, d’après Football Club de Marseille, qui s’appuie sur une information de Football Insider.

Une piste venue d’Angleterre

Dans un article daté du 18 octobre, Football Insider affirme que le club de Premier League n’a pas quitté le joueur des yeux. Le lendemain, 19 octobre, But ! Football Club a relayé cette piste. L’information naît donc dans la presse britannique avant d’être reprise par des sites français, ce qui explique qu’elle ne repose pour l’instant que sur cette seule origine.

Aucun accord ni aucune offre officielle de Leeds n’est mentionné dans ce dossier. Il s’agit d’un intérêt rapporté, et non d’une négociation engagée entre les deux clubs.

Le média anglais ajoute que d’autres formations de Premier League pourraient rivaliser avec Leeds pour recruter l’ailier. Leur identité n’est pas précisée, de sorte que la concurrence évoquée reste à ce stade une possibilité générale.

Le prix, principal point de blocage

40 M£ valorisation de Paixão rappelée par Football Insider à propos du dernier mercato

Pour Football Insider, ce que réclame l’OM continue de freiner un transfert. Le journaliste Pete O’Rourke présente un éventuel assouplissement de la position marseillaise comme un élément capable de relancer le dossier, sans annoncer le moindre accord. Il formule ainsi son hypothèse :

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« Si le prix demandé par Marseille pour Paixão baisse lors des prochains mercatos, un accord pourrait potentiellement être conclu » Pete O’Rourke, journaliste, Football Insider

Cette baisse reste une simple hypothèse du journaliste : rien n’indique que l’OM soit prêt à vendre ni à revoir sa valorisation à la baisse. Les éléments rapportés par Football Insider se résument à trois points :

une valorisation de 40 millions de livres rappelée lors du dernier mercato ;

des exigences marseillaises décrites comme un obstacle ;

une concurrence possible d’autres clubs de Premier League, non nommés.

Le texte de Football Insider, tel que le rapporte Football Club de Marseille, replace la somme de 40 millions de livres au moment du dernier mercato. Elle sert de référence au dossier : c’est autour d’elle que le média britannique situe la discussion entre l’OM et ses éventuels acheteurs.

Le raisonnement de Pete O’Rourke est de nature conditionnelle. Il ne parle pas d’une négociation en cours, mais d’un accord qui deviendrait envisageable si Marseille changeait de position sur le montant lors d’un prochain marché des transferts.

L’été 2027 plutôt que l’hiver

Dans son analyse, Pete O’Rourke juge un départ en cours d’hiver peu probable : selon lui, Marseille ne souhaiterait pas perdre un joueur important en cours de saison. Il évoque plutôt une nouvelle tentative l’été prochain, soit l’été 2027, à condition que l’intérêt de Leeds se maintienne et que les conditions financières évoluent.

Pour les supporters de l’OM, le scénario avancé par le journaliste demeure donc conditionnel. Il suppose à la fois que l’intérêt anglais perdure, qu’un terrain d’entente apparaisse sur le montant réclamé par le club marseillais et que les autres prétendants éventuels ne viennent pas compliquer la situation.

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Sur le même joueur, mediafootmarseille.fr a déjà publié un article sur l’intérêt de Leeds pour Paixão.

Le journaliste de Football Insider lie deux paramètres à cette nouvelle tentative. D’abord la persistance de l’intérêt de Leeds, ensuite une évolution des conditions financières. Selon lui, la fenêtre hivernale est écartée parce que Marseille ne voudrait pas se priver d’un élément important en plein exercice.

L’article du site Football Club de Marseille, publié le 20 octobre 2026, reprend donc l’échéance de l’été prochain comme l’hypothèse la plus plausible de Football Insider, et non comme une démarche annoncée par Leeds.