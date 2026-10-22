En bref Alban Juster devient directeur général Business et Corporate de l’OM.

Trois directions sont placées sous l’autorité du président du directoire, Stéphane Richard.

Un site a été identifié pour un nouveau centre d’entraînement, évalué à 70 millions d’euros.

L’Olympique de Marseille a dévoilé mercredi, par la voix de son nouveau président Stéphane Richard, une organisation de direction resserrée et l’idée de quitter la Commanderie, selon Le Figaro.

Selon le club, cette réorganisation vise à « assurer le redressement et préparer l’avenir ». Dans son communiqué, l’OM indique souhaiter définir plus nettement le rôle de chacun et garantir une bonne articulation entre ses différents secteurs d’activité. Stéphane Richard résume l’esprit de la démarche à l’AFP : « Il s’agit de sécuriser le présent et le redressement et de préparer l’avenir ».

Trois directions sous l’autorité de Stéphane Richard

Le club s’organise désormais autour de trois directions principales, toutes placées sous l’autorité du président du directoire.

Direction Responsable Business et Corporate Alban Juster Sportive (confiée cet été) Grégory Lorenzi Direction générale des Marseillaises Stefano Petruzzo

Benjamin Arnaud, le secrétaire général, conserve son siège au directoire, où il retrouve Stéphane Richard et Alban Juster. Le président hérite en outre de deux dossiers : l’innovation et la transformation digitale, ainsi que les projets stratégiques, parmi lesquels figure la construction d’un nouveau centre d’entraînement.

Alban Juster, un périmètre élargi

Le poste de directeur général Business et Corporate revient à Alban Juster. D’après le club, il travaille à l’OM depuis plus de huit ans et dirigeait jusque-là les pôles Finance et Compliance en tant que directeur général. Âgé de 37 ans, il avait tenu les rênes du club à titre intérimaire pendant quelques mois, une fois Pablo Longoria parti.

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Trois collègues consultent des documents autour d’une table de réunion équipée d’un téléphone de conférence. Photo : cottonbro studio / Pexels

Ses responsabilités s’étendent au moment où l’OM avait fait savoir, à la fin du mois d’août, que son directeur général Alessandro Antonello s’en allait. Stéphane Richard défend le choix d’une solution interne : « Cela explique le choix de m’appuyer sur les compétences qui sont déjà au club, notamment celles d’Alban qui est là depuis près de dix ans, et de jouer le resserrement sans chercher un profil à l’extérieur ». À ses yeux, faire venir quelqu’un du dehors dans l’environnement marseillais aurait constitué un pari opérationnel et financier injustifié, vu l’ampleur du travail à accomplir cette saison.

Redresser les comptes, puis quitter la Commanderie

Le contexte économique pèse sur ces annonces : le club a accusé un déficit de 105 millions d’euros au titre de l’exercice 2024-2025, et Stéphane Richard a désigné le rétablissement des finances comme « la priorité absolue » de la nouvelle direction. Il a poussé le propos plus loin : « Il n’y a pas d’avenir dans ce club à moyen terme s’il n’est pas capable de retrouver une viabilité économique ».

105 M€ de perte enregistrée par l’OM sur la saison 2024-2025 70 M€ d’investissement évalué pour le nouveau centre d’entraînement

Dans cette perspective, le dirigeant a parlé d’un nouveau site destiné à succéder à la Commanderie, qu’il juge dépassée. « Pour nous, c’est un projet critique, sur lequel je vais mettre le paquet », a-t-il déclaré, précisant qu’il faudra à moyen terme une installation plus vaste et plus moderne. Un terrain a été repéré, mais ni sa localisation ni un calendrier détaillé n’ont été dévoilés.