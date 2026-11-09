Jeffrey de Lange, six arrêts et un numéro 1 qui gagne en confiance

En bref L’OM s’impose 2-0 face à Toulouse au Vélodrome, en clôture de la 9e journée.

Harit et Gouiri marquent sur des relances ratées de Restes.

Jeffrey de Lange réalise six arrêts face à une équipe toulousaine très entreprenante.

Quatrième succès consécutif : Marseille est 6e, à égalité avec Monaco.

Il a suffi de deux relances approximatives pour que le match bascule. Dimanche soir au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a battu le Toulouse FC pour refermer la 9e journée de Ligue 1, un scénario dont Le Figaro dresse le bilan en distinguant les tops et les flops.

2-0 score final au Vélodrome 2e et 25e minutes des deux buts marseillais 7 tirs cadrés toulousains, sur 10 tentatives

Deux relances ratées, deux buts

Dès la 2e minute, Guillaume Restes relance mal. Amine Gouiri en profite pour lancer Amine Harit dans la profondeur ; ce dernier bat le portier toulousain du pied droit, d’une finition en extérieur très fine (1-0). Rebelote à la 25e minute : nouvelle relance approximative de Restes, remise de la tête d’Igor Paixão, puis frappe croisée du droit de Gouiri, qui laisse le gardien sans réaction (2-0).

Toulouse avait pourtant de quoi réagir. L’équipe a armé 10 tirs dont 7 cadrés : quatre pour Jacen Russell-Rowe, deux pour Thomas Jørgensen, et deux réalisations de Casper Tengstedt ont été invalidées pour hors-jeu. Santiago Hidalgo, entré à la 57e minute à la place de Russell-Rowe, était impliqué sur ces deux buts annulés. Face à un tel volume, la victoire marseillaise a reposé sur la solidité de son gardien autant que sur l’efficacité de ses attaquants.

Les tops marseillais

Amine Harit : buteur d’entrée. D’après Le Figaro, il semble avoir retrouvé son meilleur niveau sous les ordres de Bruno Genesio, l’entraîneur de l’OM.

: buteur d’entrée. D’après Le Figaro, il semble avoir retrouvé son meilleur niveau sous les ordres de Bruno Genesio, l’entraîneur de l’OM. Amine Gouiri : passeur sur le premier but, buteur sur le second, il a pesé sur les deux actions décisives.

: passeur sur le premier but, buteur sur le second, il a pesé sur les deux actions décisives. Jeffrey de Lange : numéro un cette saison, il a signé six arrêts face aux Toulousains. Le quotidien rappelle qu’il était souvent décrié pour son manque d’efficacité et ses maladresses, mais qu’il gagne en confiance depuis quelques semaines.

: numéro un cette saison, il a signé six arrêts face aux Toulousains. Le quotidien rappelle qu’il était souvent décrié pour son manque d’efficacité et ses maladresses, mais qu’il gagne en confiance depuis quelques semaines. Igor Paixão : à l’origine du second but, il avait marqué contre Le Havre la semaine passée son deuxième but de la saison. Il y a un mois et demi, on lui reprochait son manque d’efficacité et son attitude envers son entraîneur ; il se montre de nouveau décisif depuis quatre matches.

Les flops toulousains

Guillaume Restes concentre les critiques : Le Figaro le juge en grande partie responsable des deux premiers buts encaissés, ses relances imprécises ayant mis sa défense en difficulté. Le gardien venait pourtant d’être appelé pour la première fois de sa carrière en équipe de France par Zinédine Zidane, lors du dernier rassemblement.

Le capitaine Rasmus Nicolaisen n’a pas non plus brillé : il a remporté moins d’un duel sur deux, a multiplié les transmissions imprécises quand il était pressé et a été remplacé dans les dernières minutes. Depuis son retour de blessure, selon le quotidien, son équipe encaisse davantage de buts.

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Ce que ce succès change au classement

Quatrième victoire consécutive en championnat pour Marseille, qui avait accumulé les défaites jusqu’à occuper l’avant-dernière place de Ligue 1. Le club est désormais 6e, avec autant de points que l’AS Monaco, battu le même dimanche par le Paris FC (3-1).

Il y a environ un mois Série de défaites et avant-dernière place de Ligue 1. Semaine précédente Victoire contre Le Havre, avec un but de Paixão. Dimanche soir Succès 2-0 contre Toulouse, quatrième de suite, et 6e place à égalité avec Monaco.