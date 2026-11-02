En bref Un prêt hivernal est envisagé pour Mmadi, sans destination connue.

Sa présence avec la réserve ne relève pas d’une sanction.

Utrecht et Villarreal s’étaient intéressés à lui l’été dernier.

L’Olympique de Marseille réfléchit à confier Tadjidine Mmadi à un autre club lors du prochain mercato hivernal. D’après Football Club de Marseille, cet attaquant de couloir de 19 ans, trop peu sollicité depuis la reprise, pourrait aller chercher des minutes ailleurs. Il s’agit d’une piste étudiée, et non d’une décision officielle : aucune destination de prêt n’est confirmée.

Un ailier qui peine à trouver sa place

28 minutes disputées avec l’équipe première depuis le début de la saison 3 apparitions 19 ans âge du joueur

Sur le terrain, le constat est limité : trois apparitions chez les professionnels, soit un total de 28 minutes. Mmadi n’arrive pas à s’imposer dans le système de rotation mis en place par Bruno Genesio, et cette situation conduit le staff olympien à envisager une solution temporaire.

Le raisonnement est le suivant : un départ en prêt lui permettrait d’enchaîner davantage de rencontres et de poursuivre sa progression dans un autre environnement. Aucune cause précise à l’évolution de sa situation sportive n’est détaillée, et le club n’a pas arrêté de choix à ce stade.

L’idée avancée par le club consiste à faire gagner en caractère ce jeune joueur au contact d’un vestiaire différent, loin de la concurrence qui le cantonne aujourd’hui aux marges du groupe. Le staff olympien raisonne en termes de formation : il s’agit d’offrir à Mmadi un cadre où il joue régulièrement, plutôt que de le laisser attendre une place dans l’effectif professionnel. Cette réflexion a été relayée par Football Club de Marseille dans un article daté du 27 octobre 2026.

Réserve, Challenge Espoirs et absence de sanction

Voir Mmadi évoluer ces derniers jours avec l’équipe réserve avait alimenté les questions sur son statut. La Provence indique pourtant qu’aucune sanction disciplinaire ne le concerne. Il prépare avec ce groupe un rendez-vous du Challenge Espoirs, programmé mercredi contre Strasbourg, à Martigues.

Publicité

Deux cas à ne pas confondre Alexi Koum se trouve lui aussi avec le groupe de Pro 2 pour cette échéance. Keyliane Abdallah, en revanche, a été renvoyé en Pro 2 pour une raison disciplinaire sans lien avec celle-ci.

La comparaison avec Abdallah écarte donc l’idée d’une mise à l’écart : pour Mmadi, comme pour Koum, il s’agit d’une préparation collective en vue de la rencontre face à Strasbourg. Cette présence ne change rien à la difficulté qu’il rencontre pour gagner du temps de jeu avec l’équipe première.

Dans cette configuration, la réserve joue le rôle d’un point de passage pour les jeunes talents qui ne figurent pas dans le groupe de Genesio. Mmadi et Koum y retrouvent leurs partenaires de Pro 2 le temps de préparer ensemble le déplacement du Challenge Espoirs. Le cas de Keyliane Abdallah appartient à un autre dossier, lié à une sanction, et ne se superpose pas au leur.

L’été dernier, un joueur retenu

La perspective d’un prêt contraste avec le dernier mercato estival. Marseille avait alors décidé de garder Mmadi, alors que plusieurs clubs étrangers s’étaient manifestés. Utrecht aurait fait parvenir une proposition légèrement inférieure à 5 millions d’euros, tandis que Villarreal avait montré son intérêt.

Le conditionnel reste de mise pour l’offre néerlandaise, dont le montant exact n’est pas établi. Depuis, selon la même source, la situation sportive du joueur a changé, ce qui explique que son avenir immédiat soit désormais examiné sous l’angle d’un départ temporaire plutôt que d’un transfert.

Le choix de conserver l’ailier cet été traduit la confiance que lui accordait alors le club marseillais. Elle ne l’a toutefois pas protégé d’un temps de jeu réduit à trois entrées en jeu depuis la reprise, au point que le staff cherche désormais une solution pour accélérer sa progression.