En bref Bruno Genesio dit être le premier à devoir se questionner sur l’approche des matchs de l’OM.

L’entraîneur cite les ballons perdus dans des zones importantes comme point à corriger.

Marseille enchaîne avec la réception du Havre puis celle de Toulouse en Ligue 1.

Quand un entraîneur avance que son message n’a peut-être pas été entendu, il déplace la pression du vestiaire vers le banc. C’est le choix de Bruno Genesio, qui s’est exprimé samedi en conférence de presse, la réception du Havre étant prévue le lendemain, d’après RMC Sport. Au lendemain de la défaite à Graz, le technicien a refusé de charger ses joueurs.

Un début de saison sous tension

Le contexte éclaire la nature de cette sortie. Le début de saison de l’OM est compliqué : en championnat, le club est installé au milieu du classement, et en Ligue Europa, son compteur reste vierge après trois rencontres.

10e place de l’OM en Ligue 1 après 7 matchs, avec 3 victoires et 4 défaites 0 point pris par Marseille en Ligue Europa après 3 matchs

La trajectoire récente est en dents de scie. Quatre défaites d’affilée avaient précédé deux victoires en Ligue 1, à Troyes puis à Angers. Cet élan s’est brisé en Autriche, face au Sturm Graz, en Ligue Europa, quelques jours avant cette conférence.

L’autocritique plutôt que le procès du groupe

Genesio, passé auparavant par le banc de l’OL, a placé la remise en question au cœur de son propos : selon lui, elle doit être quotidienne. Il prend ses responsabilités en défendant ses joueurs, et avance une explication qui le désigne en premier : « Si ces matchs n’ont pas été bien abordés, c’est peut-être que mon message n’est pas passé. » Il relie cette réflexion aux comportements qui changent d’un match à l’autre : face à cela, dit-il en substance, c’est au coach de s’interroger.

« Le premier qui doit se poser des questions sur l’approche des matchs, c’est moi. » Bruno Genesio, entraîneur de l’OM

Cette posture protège le groupe sans éluder les difficultés. L’entraîneur estime qu’il lui revient d’améliorer l’équipe sur le plan tactique comme sur le plan technique pour la suite de la saison. Il a aussi pointé un défaut concret : « On a perdu trop de ballons dans des zones importantes. » Selon RMC Sport, il ajoute que le staff s’interroge à la fois sur le message passé et sur les choix effectués, ce qu’il range dans les attributions normales du métier.

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La confiance affichée complète ce discours. Genesio a déclaré : « Je sens que ce groupe a des moyens. On a montré qu’on pouvait rebondir. » Il croit donc à une réaction de ses joueurs, en s’appuyant sur les deux victoires arrachées à Troyes et à Angers après la série noire.

Le Havre puis Toulouse au programme

Le calendrier immédiat offre deux rendez-vous pour traduire les mots en points. Lors des deux prochaines journées de championnat, Marseille reçoit Le Havre puis Toulouse.

dimanche, réception du Havre ;

à la journée suivante, réception de Toulouse.

RMC Sport écrit que deux victoires feraient le plus grand bien à l’OM pour retrouver de la confiance et, surtout, pour se replacer dans le premier tiers du classement. C’est l’objectif que dessine ce double rendez-vous au Vélodrome, avant que l’équipe ne retrouve la scène européenne où elle court toujours après son premier point.