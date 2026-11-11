Fermer le menu
S'abonner
Ligue 1

Keyliane Abdallah, entré à la 78e, offre à l’OM la victoire à Lens

Remonté chez les pros début novembre, Keyliane Abdallah a conclu un centre d’Igor Paixão et placé l’OM au 4e rang, devant Lyon, après un succès à Lens.

Rémi Castellani
Keyliane Abdallah, entré à la 78e, offre à l’OM la victoire à Lens
Foule de supporters garnissant les gradins d’un stade de football lors d’un match disputé en nocturne.

En bref

  • L’OM a gagné 2-1 à Lens lors de la 10e journée de Ligue 1, le dimanche 8 novembre 2026.
  • Gouiri a ouvert le score à la 2e minute, Thauvin a égalisé à la 20e.
  • Lens enchaîne une troisième défaite de suite et reste à 13 points.

Marseille s’est imposé 2-1 à Bollaert-Delelis, en clôture de la 10e journée, grâce à un but de Keyliane Abdallah à la 82e minute, quatre minutes après son entrée en jeu.

Un match lancé par une erreur, tranché par le banc

Tout est parti d’une incompréhension entre Jonathan Gradit et Samson Baidoo. Amine Gouiri en a profité pour ouvrir le score dès la 2e minute (0-1). Les Lensois ont ensuite repris le contrôle du ballon, et leur capitaine Florian Thauvin a égalisé de la tête à la 20e minute, sur un centre de Florian Sotoca (1-1).

La réplique marseillaise a été immédiate. À la 25e minute, une reprise de Gouiri a été sauvée par la barre transversale. Juste avant la pause, De Lange a devancé Titraoui après une remise hasardeuse d’Igor Paixão, comme le raconte dicodusport.fr. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires à égalité, dans une rencontre équilibrée.

Au retour des vestiaires, le match s’est rééquilibré : après une heure de jeu, chaque camp totalisait douze tirs. À la 72e minute, De Lange a de nouveau sorti une tête d’Udol. Quatre minutes plus tard, Thauvin est tombé dans la surface sans que l’arbitre ne siffle quoi que ce soit.

À la 78e minute, Bruno Genesio a fait entrer Angel Gomes et Abdallah. Quatre minutes après, Gomes a associé ses efforts à ceux de Paixão, dont le centre a filé devant Gouiri. La frappe contrée de ce dernier est revenue dans les pieds d’Abdallah, qui a conclu de près (1-2). L’ailier avait été rappelé chez les professionnels début novembre, après un passage en réserve.

Il ne restait ensuite qu’un dernier frisson pour Lens : Kadile a été repris par Aguerd, et les quatre minutes de temps additionnel n’ont rien changé.

Cinq succès depuis le 11 octobre

Cette victoire prolonge une série en Ligue 1. Depuis le 11 octobre, l’OM a battu successivement :

  • Troyes ;
  • Angers ;
  • Le Havre ;
  • Toulouse ;
  • Lens.

Le club avait aussi gagné 0-1 à Leverkusen jeudi en Ligue Europa, juste avant ce déplacement dans le Nord. Selon footeo.com, l’OM aborde donc la trêve en confiance.

Marseille grimpe, Lens s’enfonce

18points pour l’OM, devant Lyon (17)
4eplace de Marseille, à deux points du Paris FC
13points pour Lens
Équipe Situation après la 10e journée
OM Cinq victoires de suite en championnat, succès à Leverkusen jeudi
Lens Défaite à Lille, puis 1-9 contre Côme en Ligue des champions, puis revers face à l’OM

Pour Lens, il s’agit d’une troisième défaite consécutive, à domicile cette fois. Avant le coup d’envoi, des banderoles de supporters exprimaient leur colère, selon Le Parisien. L’une d’elles proclamait : « Vous êtes la honte de 120 ans d’histoire ». Une autre disait : « Le derby pour la honte, Côme pour l’humiliation ».

Yannick Cahuzac dirigeait les Lensois lors de cette rencontre, quatre jours après la déroute contre Côme à Bollaert en Ligue des champions.

Photo : Sami TÜRK / Pexels

Rémi Castellani

Rémi Castellani suit les transferts et l'actualité du football pour Media Foot. Ancien responsable de la communication d'un club amateur du bassin marseillais, il a gardé l'habitude de recouper une rumeur auprès de deux sources avant d'en parler. Il tient un carnet où il note chaque transfert annoncé et ce qui s'est réellement passé ensuite.

Dans la même rubrique