En bref L’OM a gagné 2-1 à Lens lors de la 10e journée de Ligue 1, le dimanche 8 novembre 2026.

Gouiri a ouvert le score à la 2e minute, Thauvin a égalisé à la 20e.

Lens enchaîne une troisième défaite de suite et reste à 13 points.

Marseille s’est imposé 2-1 à Bollaert-Delelis, en clôture de la 10e journée, grâce à un but de Keyliane Abdallah à la 82e minute, quatre minutes après son entrée en jeu.

Un match lancé par une erreur, tranché par le banc

Tout est parti d’une incompréhension entre Jonathan Gradit et Samson Baidoo. Amine Gouiri en a profité pour ouvrir le score dès la 2e minute (0-1). Les Lensois ont ensuite repris le contrôle du ballon, et leur capitaine Florian Thauvin a égalisé de la tête à la 20e minute, sur un centre de Florian Sotoca (1-1).

La réplique marseillaise a été immédiate. À la 25e minute, une reprise de Gouiri a été sauvée par la barre transversale. Juste avant la pause, De Lange a devancé Titraoui après une remise hasardeuse d’Igor Paixão, comme le raconte dicodusport.fr. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires à égalité, dans une rencontre équilibrée.

Au retour des vestiaires, le match s’est rééquilibré : après une heure de jeu, chaque camp totalisait douze tirs. À la 72e minute, De Lange a de nouveau sorti une tête d’Udol. Quatre minutes plus tard, Thauvin est tombé dans la surface sans que l’arbitre ne siffle quoi que ce soit.

À la 78e minute, Bruno Genesio a fait entrer Angel Gomes et Abdallah. Quatre minutes après, Gomes a associé ses efforts à ceux de Paixão, dont le centre a filé devant Gouiri. La frappe contrée de ce dernier est revenue dans les pieds d’Abdallah, qui a conclu de près (1-2). L’ailier avait été rappelé chez les professionnels début novembre, après un passage en réserve.

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Il ne restait ensuite qu’un dernier frisson pour Lens : Kadile a été repris par Aguerd, et les quatre minutes de temps additionnel n’ont rien changé.

Cinq succès depuis le 11 octobre

Cette victoire prolonge une série en Ligue 1. Depuis le 11 octobre, l’OM a battu successivement :

Troyes ;

Angers ;

Le Havre ;

Toulouse ;

Lens.

Le club avait aussi gagné 0-1 à Leverkusen jeudi en Ligue Europa, juste avant ce déplacement dans le Nord. Selon footeo.com, l’OM aborde donc la trêve en confiance.

Marseille grimpe, Lens s’enfonce

18 points pour l’OM, devant Lyon (17) 4e place de Marseille, à deux points du Paris FC 13 points pour Lens

Équipe Situation après la 10e journée OM Cinq victoires de suite en championnat, succès à Leverkusen jeudi Lens Défaite à Lille, puis 1-9 contre Côme en Ligue des champions, puis revers face à l’OM

Pour Lens, il s’agit d’une troisième défaite consécutive, à domicile cette fois. Avant le coup d’envoi, des banderoles de supporters exprimaient leur colère, selon Le Parisien. L’une d’elles proclamait : « Vous êtes la honte de 120 ans d’histoire ». Une autre disait : « Le derby pour la honte, Côme pour l’humiliation ».

Yannick Cahuzac dirigeait les Lensois lors de cette rencontre, quatre jours après la déroute contre Côme à Bollaert en Ligue des champions.