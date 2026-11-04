En bref Le groupe des gardiens de l’OM doit évoluer en janvier 2027, d’après TOP Mercato.

Ibrahim Gomis, 21 ans, serait promu deuxième gardien derrière Jeffrey de Lange.

Le retour de Simon Ngapandouetnbu est écarté par l’insider Mohamed Toubache-Ter.

Un numéro 1 installé après un départ, deux doublures qui laissent peu d’options à Bruno Genesio : le poste de gardien de l’OM doit bouger. D’après TOP Mercato, dans un article daté du 28 octobre 2026, le club fera évoluer ce secteur durant le mois de janvier 2027.

Publication sur X Contrairement à ce qu’a annoncé un média local, Marseille n’est pas du tout intéressé par un retour de Simon Ngapandouetnbu… il n’en a jamais été question. Le gardien discute avec Montpellier d’une prolongation & les échanges sont très constructifs !! #OM #MHSC X

De Lange, un numéro 1 dont le contrat s’achève

Geronimo Rulli a quitté l’OM pour Manchester City, et Jeffrey de Lange, de nationalité néerlandaise, est devenu le nouveau titulaire. Passé auparavant par les Go Ahead Eagles, il arrive au terme de son engagement marseillais en juin prochain. Le même article place l’OM au 10e rang de Ligue 1.

Derrière lui, l’éventail est mince. Le club doit donc ajuster son groupe de gardiens dès le mois de janvier, une échéance que la source présente comme celle d’une réponse à une question posée depuis de nombreux mois : celle d’une concurrence plus fiable pour le titulaire.

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Vermot et Van Neck, des doublures limitées

Bruno Genesio ne dispose que de deux gardiens supplémentaires en plus de son numéro 1. Le tableau ci-dessous présente leur situation.

Gardien Âge Nationalité Statut Théo Vermot 29 ans française 3e gardien des saisons précédentes Jelle Van Neck 22 ans belge décrit comme inexpérimenté

TOP Mercato souligne que ce manque de profondeur ne concerne pas seulement les gardiens : le reste de l’effectif de Genesio est lui aussi décrit comme court. Le Néerlandais, de son côté, ne représente pas selon le site une assurance tous risques.

Un gardien de but effectue un dégagement au pied sur la pelouse lors d’une rencontre de football. Photo : Franco Monsalvo / Pexels

Gomis, une promotion annoncée

C’est sur X que l’insider Mohamed Toubache-Ter a relayé l’information : pour la montée d’Ibrahim Gomis au poste de deuxième gardien derrière de Lange, en janvier 2027, tout est déjà prêt.

« Tout est en place » Mohamed Toubache-Ter, insider, cité par TOP Mercato

Gomis a 21 ans et joue aujourd’hui avec la réserve. Son contrat avec l’OM court jusqu’en juin 2028, et il a décroché le titre de champion du monde U20 avec le Maroc. La même source avait déjà avancé cette piste en septembre dernier, d’après TOP Mercato.

Reste à savoir ce que ce changement modifie pour le titulaire. Sur ce point, TOP Mercato avance que Jeffrey de Lange n’est a priori pas menacé par le jeune Marocain d’ici la fin de la saison en cours, sauf série de prestations catastrophiques. Le site estime que Bruno Genesio se passerait difficilement de son gardien le plus expérimenté à un poste aussi sensible.

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Gomis est par ailleurs présenté comme un espoir de revente pour le club phocéen à moyen terme, toujours selon cette lecture de TOP Mercato.

Ngapandouetnbu, une piste démentie

Le nom de Simon Ngapandouetnbu avait été associé à l’OM par La Provence, qui évoquait un possible retour. Mohamed Toubache-Ter affirme l’inverse : selon lui, le club marseillais n’est « pas du tout intéressé » par ce gardien de 23 ans, qui évolue au MHSC, et il n’en a jamais été question.

Le Camerounais réalise un bon début de saison en Ligue 2 avec Montpellier, deuxième du championnat. Il discute avec son club d’une prolongation, et les échanges avancent positivement, selon la même source. Le dossier d’un retour à Marseille n’est donc pas d’actualité, alors que celui de Gomis, lui, est présenté comme réglé pour janvier.

Dans son message publié sur X, Mohamed Toubache-Ter vise explicitement un média local, que TOP Mercato identifie comme La Provence. Il qualifie de « très constructifs » les échanges entre le gardien et Montpellier au sujet de sa prolongation, et il accompagne son message des mots-dièses #OM et #MHSC.