En bref Diakité a marqué à la 13e minute après une perte de balle de Kamissoko.

Genesio avait choisi un large turn-over, avec deux revenants et trois jeunes.

L’OM n’a toujours pas marqué de point en Ligue Europa après trois journées.

Le Havre reçoit l’OM dimanche, avant le déplacement à Leverkusen.

Une relance de trop, une contre-attaque verticale, et la soirée autrichienne de l’Olympique de Marseille a basculé avant le quart d’heure. Mercredi, à Graz, l’OM a perdu 1-0 contre Sturm Graz lors de la troisième journée de Ligue Europa, comme le rapporte Le Figaro.

Un but né d’une perte de balle

À la 13e minute, Nouhoum Kamissoko, 21 ans, a eu une gourmandise de trop dans la construction. Les Autrichiens ont puni aussitôt par le jeu vertical contre lequel Bruno Genesio avait mis ses joueurs en garde : Luca Weinhandl, 17 ans, a servi Oumar Diakité, ancien Rémois, qui a ouvert le score.

Le reste du premier acte a tourné à l’avantage des Autrichiens. Jeffrey De Lange a sauvé l’OM devant Jakob-Peter Hödl à la 31e minute, puis le lob de Simon Seidl, consécutif à une erreur de Keyliane Abdallah, a fini sur la barre transversale. Abdallah a lui-même trouvé l’extérieur du poteau à la 40e minute.

À la pause, Angel Gomes et Neal Maupay ont cédé leur place à Igor Paixao et Himad Abdelli. Pierre-Emile Hojbjerg est lui aussi entré en jeu et a récupéré le brassard de capitaine, dont il avait été privé en début de saison à la demande de la direction. Du côté des occasions, une tête d’Abdallah est passée à côté à la 53e minute, puis Paixao a multiplié les tentatives, dont une seule cadrée, à la 70e.

Le Figaro décrit une suite de première période marquée par de nombreuses fautes techniques côté marseillais, certaines jugées grossières, avec des prestations de Gomes et de Maupay qualifiées d’inquiétantes par le quotidien. Au retour des vestiaires, Le Figaro note que l’OM s’est montré un peu meilleur, sans jamais inquiéter réellement un adversaire resté dangereux en contre jusqu’au coup de sifflet final.

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Le pari du turn-over

Genesio avait choisi un large turn-over, satisfait de retrouver un effectif un peu mieux garni. Bamo Meïté et Ulisses Garcia faisaient leur retour, aux côtés de trois jeunes : Kamissoko, Abdallah et Kelyann Bezahaf. L’entraîneur marseillais voulait « cultiver la confiance ».

Le contraste avec le championnat est net. L’OM restait sur deux victoires, 2-0 à Troyes puis 5-2 à Angers, et la défaite en Autriche stoppe cette série dans une autre compétition. Pour replacer les choix de Genesio dans leur contexte, on peut relire l’article consacré aux titularisations de Bezahaf et Kamissoko.

Trois sorties, trois défaites

Journée Adversaire Score Première Besiktas (à Istanbul) défaite 4-1 Deuxième Olympiakos (à domicile) défaite 1-0 Troisième Sturm Graz (à Graz) défaite 1-0

Quatrième du championnat d’Autriche, Sturm Graz n’en était pas à son premier succès face à Marseille sur cette pelouse : les Autrichiens l’avaient emporté 3-2 en 1999, en Ligue des champions.

L’arithmétique avant Leverkusen

0 point pris après trois journées 10 points environ, la ligne fixée par Genesio 15 points encore à prendre

Bruno Genesio situait le seuil de qualification autour de 10 points, avec un point de plus ou de moins selon les circonstances. Le compteur européen étant vierge, l’OM doit désormais récolter ces points sur les 15 encore en jeu.

Le prochain match européen de l’OM se jouera dans deux semaines à Leverkusen. Avant cela, les Marseillais reçoivent Le Havre dimanche en Ligue 1, compétition qui constitue leur priorité selon Le Figaro.

Dans ce calendrier, la rencontre contre Le Havre, prévue dimanche, passe avant le voyage en Allemagne. Selon Le Figaro, l’OM devra présenter un visage nettement plus convaincant à Leverkusen, dans deux semaines, s’il veut nourrir une perspective européenne.