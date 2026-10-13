Troyes-OM (0-2) : Harit et Abdelli stoppent la série noire, Genesio savoure trois points précieux

L’Olympique de Marseille a enfin respiré. Dimanche 11 octobre, en clôture de la 6e journée de Ligue 1, les hommes de Bruno Genesio se sont imposés 2-0 sur la pelouse du Stade de l’Aube. Amine Harit a ouvert le score après la pause, puis Himad Abdelli a scellé le succès sur penalty dans le temps additionnel. Cette victoire met fin à une série de cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues, rapporte France 24, qui reprend la dépêche de l’AFP. L’OM n’avait plus gagné depuis le 21 août.

Une première période sans éclat

Le début de rencontre a longtemps ressemblé aux dernières semaines marseillaises. Malgré une large possession dans les dix premières minutes, l’OM peine à se créer des occasions. Il faut attendre la 37e minute pour voir une première frappe marseillaise cadrée, une tentative d’Abdelli détournée par le gardien troyen Diop. En face, le promu se montre plus dangereux dans les airs : Adrien Monfray (5e) puis Jérémy Le Douaron (23e, 42e) manquent le cadre de la tête.

Genesio avait pourtant fait des choix forts. Kelyann Bezahaf et Nouhoum Kamissoko étaient titulaires pour la première fois en Ligue 1, alors que Timothy Weah était suspendu et que Pierre-Emile Hojbjerg et Derek Cornelius restaient à l’infirmerie. Kamissoko a dû céder sa place sur blessure à la 73e minute, une mauvaise nouvelle de plus pour un effectif déjà amoindri.

Harit débloque la situation, Abdelli assure

Le tournant intervient à la 50e minute. Au terme d’une action construite sur le côté gauche, le ballon traverse la surface et Amine Harit, oublié au second poteau, l’expédie au fond d’un plat du pied. Le milieu marocain libère tout un vestiaire.

Troyes ne lâche rien et la fin de match a fait trembler les supporters olympiens. Dans le temps additionnel, Renaud Ripart trouve le poteau du gardien Jeffrey De Lange, puis Christ Batola manque une tête seul à six mètres. Le soulagement arrive à la 90e+8 : Faris Moumbagna, entré en jeu à la place d’Igor Paixão, obtient un penalty que Himad Abdelli transforme sans trembler.

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Genesio : « casser cette spirale négative »

Après la rencontre, l’entraîneur marseillais n’a pas cherché à embellir la prestation de son équipe. Il a reconnu, selon Orange Sports, que ce n’était « pas notre meilleur match » depuis le début de saison. L’essentiel était ailleurs : il fallait selon lui « casser cette spirale négative et puis de renouer avec la victoire ». Il a aussi salué Bezahaf et Kamissoko, les deux jeunes titulaires, qu’il a jugés comme les plus libérés de son équipe en première période.

Un épisode a toutefois marqué la soirée. Remplacé à la 87e minute, Igor Paixão a affiché son mécontentement et n’a pas serré la main de son entraîneur. Genesio a désamorcé la polémique en expliquant comprendre la frustration de l’ailier brésilien, et en assurant qu’il l’accompagnerait pour l’aider à retrouver sa confiance.

Une bouffée d’oxygène au classement

Comptablement, ce succès change déjà le regard sur la saison. L’OM, qui pointait au 17e rang avant le coup d’envoi, remonte à la 13e place avec 6 points. Troyes, à l’inverse, plonge dans la zone rouge : 17e avec 4 points, l’équipe auboise enchaîne un quatrième revers de suite. Pour suivre l’évolution du classement, des résultats et des séries de chaque club au fil des journées, les statistiques de Ligue 1 sur Sportytrader donnent une lecture précise du chemin qu’il reste à parcourir aux Marseillais.

Car la route reste longue. D’après l’AFP, l’OM doit encore disputer sept matchs avant la trêve internationale de mi-novembre, un enchaînement que Genesio présentait déjà comme décisif avant le déplacement dans l’Aube. La victoire de Troyes n’efface ni les blessures ni les doutes, mais elle offre au groupe un point d’appui pour aborder ce cycle avec un peu plus de sérénité.

Ce qu’il faut retenir

Cette soirée champenoise ne restera pas comme un modèle de maîtrise. Les Marseillais ont souffert, concédé de nombreuses occasions et dû attendre le dernier quart d’heure pour se mettre à l’abri. Mais dans une période où chaque point compte, les trois unités ramenées de Troyes valent bien plus que la manière. Pour les passionnés de football comme pour le peuple olympien, la question est désormais simple : ce succès sera-t-il le début d’une remontée ou une simple éclaircie ? Les prochaines journées apporteront la réponse.