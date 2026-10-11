Bruno Genesio a employé le mot « urgence » vendredi en conférence de presse, à deux jours du déplacement de l’Olympique de Marseille à Troyes. L’entraîneur s’exprimait alors que le club occupe la 17e place de Ligue 1, comme le rapporte RMC Sport.

En bref L’entraîneur s’exprimait alors que le club occupe la 17e place de Ligue 1, comme le rapporte RMC Sport .

Il dit avoir obtenu la réponse attendue : le club ne travaille pas seulement sur le court terme, mais aussi sur la saison prochaine.

Genesio insiste sur l’importance de ce cycle de matchs jusqu’à la prochaine trêve.

Une urgence mesurée en points et en défaites

17e place de l’OM au classement 4 défaites consécutives en championnat 3 points après cinq journées

« Si j’ai un message à vous donner, c’est qu’on est dans une situation d’urgence. » Bruno Genesio, entraîneur de l’OM

Le Dauphiné, qui a relayé cette déclaration, fait le même constat : les Marseillais comptent seulement trois points après cinq journées et restent sur quatre revers consécutifs en championnat. Genesio a précisé à quoi renvoie ce mot : il faut rester lucide et stopper cette série.

Le mot « maintien » n’a pas été prononcé par l’entraîneur, même si RMC Sport le voit planer au-dessus du groupe. Genesio a plutôt expliqué qu’il fallait pouvoir jouer sans l’arrière-pensée du classement, car quatre défaites de suite ne sont pas bonnes pour l’ambiance. Le propos vise autant l’état d’esprit des joueurs que les points perdus.

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Une trêve de trois semaines consacrée au bilan

Pendant la pause internationale, Genesio s’est entretenu avec le directeur sportif Grégory Lorenzi et avec le président Stéphane Richard. Il souhaitait dresser un premier bilan après le premier cycle de matchs et connaître la vision à moyen terme de la nouvelle direction, afin que l’OM retrouve un statut à la hauteur de ses ambitions.

Genesio reconnaît que la saison sera difficile et dit en connaître la raison, mais refuse de ne regarder que l’exercice en cours. Il a surtout cherché à savoir si la direction préparait aussi l’avenir au-delà de l’échéance immédiate.

Il dit avoir obtenu la réponse attendue : le club ne travaille pas seulement sur le court terme, mais aussi sur la saison prochaine. Genesio se déclare rassuré et en phase avec sa direction sportive comme avec son président. Selon lui, il s’agit de se sortir d’une situation difficile, plutôt que d’une crise, avec une vision partagée.

Sur le terrain, selon lui, le club a tiré parti de ces trois semaines sans match en travaillant avec les joueurs restés à la Commanderie. Les blessures pèsent toutefois sur la composition de l’équipe pour le déplacement.

Qui sera là à Troyes ?

Pierre-Emile Hojbjerg et Derek Cornelius sont indisponibles sur blessure, tandis que Timothy Weah purge une suspension. Plusieurs éléments font en revanche leur retour dans le groupe.

Joueur Situation Timothy Weah Suspendu Derek Cornelius, défenseur de l’OM Absent, blessé à la hanche Pierre-Emile Hojbjerg, milieu de l’OM Absent, lésion à la cuisse Amine Gouiri, Himad Abdelli, Amine Harit De retour avec le groupe Geoffrey Kondogbia Retour possible Bamo Meïté Cheville tordue mercredi, devrait être dans le groupe

Troyes, premier rendez-vous d’un marathon

Les Marseillais se rendent à Troyes dimanche à 20h45, match qui clôt la 6e journée de Ligue 1. Le promu est actuellement 16e d’après Le Dauphiné, et l’OM est donné favori selon RMC Sport. Genesio met pourtant en garde : croire qu’il suffit d’entrer sur le terrain pour battre Troyes pourrait pénaliser son équipe.

Cette rencontre lance une période dense. RMC Sport parle de cinq matches en 15 jours, avec un calendrier qui paraît plus abordable. Le Dauphiné compte de son côté huit rencontres en moins d’un mois, la première étant celle de Troyes. Genesio insiste sur l’importance de ce cycle de matchs jusqu’à la prochaine trêve.