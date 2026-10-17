Harit et Abdelli offrent à l’OM la victoire qui stoppe cinq défaites de suite

En bref Ce succès a interrompu une série de cinq défaites de suite, toutes épreuves confondues, et a fait quitter à l’OM la zone rouge du classement.

Avant la pause, Gouiri et Paixão n’ont pas pesé non plus sur le score.

Cet article ne revient pas sur ces deux matches : il s’en tient à la soirée de Troyes, qui a rendu à l’OM un peu d’air au classement.

Le dimanche 11 octobre 2026, l’Olympique de Marseille a gagné à Troyes, deux buts à zéro, pour clore la 6e journée de Ligue 1. Ce succès a interrompu une série de cinq défaites de suite, toutes épreuves confondues, et a fait quitter à l’OM la zone rouge du classement. Le récit qui suit s’appuie sur les comptes rendus de Le Figaro et de Football 365, et se limite à cette rencontre.

Une série noire stoppée dans l’Aube

Avant le coup d’envoi, les Marseillais étaient relégables et sortaient de cinq revers d’affilée. Football 365 souligne qu’ils n’avaient pas d’autre option que de décrocher un résultat pour couper court à cette spirale. En face se présentait Troyes, promu en Ligue 1.

Après la rencontre, le tableau des deux équipes se lisait ainsi, d’après les deux médias :

l’OM occupait la 13e place avec six points ;

Troyes restait 17e, soit l’avant-dernière place, avec quatre points ;

pour les Troyens, il s’agissait d’une quatrième défaite consécutive.

Le Figaro note que la victoire a offert de l’air aux joueurs de Bruno Genesio, sans que tout ait été simple face à un promu décrit comme modeste. La veille, le technicien marseillais avait dit à la presse être rassuré après son rendez-vous avec les dirigeants. Notre analyse sur l’urgence évoquée par Genesio revenait sur ce contexte avant le déplacement.

Une première période sans but

À la pause, les deux équipes étaient à égalité. Selon Le Figaro, les Marseillais peinaient à exister vers l’avant. Football 365 ajoute que, par moments, les Troyens se montraient plus entreprenants et plus dangereux, et que les hommes de Genesio laissaient voir quelques signes de fébrilité malgré l’enjeu.

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Deux buts à zéro à l’extérieur ont suffi pour mettre fin à la spirale des défaites et quitter la zone rouge. Photo : janisgimmel / Pixabay

L’OM se présentait aussi avec un groupe amputé. Le Figaro cite l’absence de plusieurs cadres, dont Kondogbia, Højbjerg et le capitaine Weah. Avant la pause, Gouiri et Paixão n’ont pas pesé non plus sur le score. Deux jeunes ont en revanche apporté de l’insouciance : Kamissoko, âgé de 21 ans, et Bezahaf, qui en a 20, deux « minots » selon le quotidien, ont connu leur première titularisation en Ligue 1.

Harit débloque la partie

Peu après la reprise, Amine Harit a ouvert le score. Football 365 situe le but à la 50e minute, sur un centre d’Emerson côté second poteau. D’après Le Figaro, le milieu offensif n’avait pas marqué sous le maillot marseillais depuis octobre 2024 et disputait à cette occasion sa 110e rencontre de Ligue 1. Notre récit de la soirée de Harit et Abdelli détaille le rôle des deux buteurs. Le Figaro a aussi consacré une vidéo à ce but, dont le titre évoque deux années sans avoir marqué.

Les deux comptes rendus concordent sur l’essentiel : le score, les deux buteurs, le déroulement des deux périodes et la place de l’OM au classement. Les nuances portent sur le détail : Football 365 attribue à Emerson le centre qui précède l’ouverture du score et date celle-ci de la 50e minute, deux précisions que Le Figaro ne donne pas, tandis que Le Figaro est seul à situer à la 90e+7 le penalty obtenu par Moumbagna.

Un final sous tension

Les Olympiens ont ensuite géré leur avance. Les derniers assauts troyens ont donné des frayeurs au gardien marseillais, Jeffrey De Lange, rapporte Le Figaro. Dans le temps additionnel, Moumbagna a obtenu un penalty, à la 90e+7 selon Le Figaro. Himad Abdelli l’a transformé dans la foulée, à la 90e+8, ce qui a fixé le score à deux buts à zéro. M. Paradis a alors sifflé la fin du match, et les joueurs phocéens ont pu exulter, soulagés d’avoir renoué avec le succès.

Les deux rendez-vous qui suivaient

À l’issue de ce déplacement, le calendrier marseillais annonçait deux échéances rapprochées. L’OM devait d’abord recevoir l’Olympiakos le jeudi 15 octobre 2026, pour la 2e journée de la Ligue Europa, devant son public. Il devait ensuite se rendre à Angers en championnat, où il lui faudrait confirmer. Cet article ne revient pas sur ces deux matches : il s’en tient à la soirée de Troyes, qui a rendu à l’OM un peu d’air au classement.