Richarlison dans le viseur de Tottenham, le PSG et le Real entrent dans la bataille !

in

L’attaquant brésilien d’Everton (25 ans) sous contrat avec Everton jusqu’en juin 2024 va-t-il rester en Premier League la saison prochaine ? Le brésilien plait à Antonio Conte, le coach de Tottenham. Mais le Real Madrid et le PSG sont aussi intéressés.

Richarlison fait partie des héros qui ont permis d’éviter la relégation aux Toffees. Auteur de 6 buts en 9 matchs sur la fin de la saison de Premier League, le club serait néanmoins résigné à le perdre. Selon les informations du Daily Mail, Everton envisage beaucoup de changements dans son effectif pendant le mercato estival et espère vendre son attaquant brésilien pour 60 millions d’euros. Transféré de Watford à Everton en 2018, il souhaite désormais rejoindre un club qui lui permettra de jouer la Ligue des champions.

Déjà convoité par le PSG l’an passé

Richarlison faisait partie de la liste des attaquants déjà convoités par le PSG l’an passé, coup de coeur de Leonardo. Il pourrait remplacer Icardi, qui ne fait pas partie des plans du nouveau directeur sportif Luis Campos. Le Real Madrid est également intéressé suite à l’échec du recrutement d’Erling Haaland.

Parti pour rester en Premier League ?

En plus de Tottenham et des envies d’Antonio Conte pour renforcer son secteur offensif, Arsenal souhaiterait également entrer dans la danse. Mais écarté de la Ligue des champions, Richarlison serait plus convaincu de rejoindre les Spurs.