Mbappé, le coup de grâce qui fait vriller Doha…

Dans quelques jours, le PSG va connaître le verdict de Kylian Mbappé. Et selon les dernières informations, ça ne sent pas bon du tout pour Paris. Le Français aurait donné son accord au Real Madrid. Suffisant pour déclencher la colère noire de Doha après plus de 10 ans d’investissement ?

Depuis que les Qataris sont au PSG, il en fallu avaler des couleuvres. Des échecs en Ligue des Champions, des chèques de licenciement à plusieurs dizaines de millions d’euros et des joueurs qui partent, libres de tout contrat… Le prochain pourrait même être celui de trop. La goutte d’eau d’un vase déjà bien rempli. Sauf que cette fois, le débordement pourrait avoir des conséquences sans précédent. La colère de Doha pourrait être inédite et déboucher vers une décision radicale. La fin de l’aventure PSG ? C’est un scénario à ne pas exclure.

La Coupe du Monde et plus rien ?

Si les Qataris ont investi dans le PSG, c’est d’abord pour une question d’image. Et en décrochant l’organisation de la Coupe du Monde 2022, la première qui aura lieu au Moyen-Orient, les décideurs de Doha ont clairement mis en place une stratégie. Elle vise à être un membre influant du football mondial, en proposant l’une des meilleures équipes du marché, avec l’ambition d’écrire l’Histoire.

Si le PSG aligne en effet le plus beau trio de la planète avec Mbappé, Neymar et Messi

– entre autres Donnarumma, Sergio Ramos, Di Maria ou encore Marquinhos

– le palmarès en Ligue des Champions laisse à désirer. Après de multiples échecs, et une Coupe du Monde qui se profile en fin d’année, quel sera l’investissement du Cheikh Tamim après 2022 ? La question mérite d’être posée, encore plus avec le cas Mbappé qui se profile.

Qui a le plus marqué l’histoire du PSG, Zlatan Ibahimović ou Kylian Mbappé ? pic.twitter.com/ebJPNCiFIN — Media Parisien (@MediaParisien) May 16, 2022

Soyons clair : Personne à Doha n’envisage de perdre Kylian Mbappé.

S’il choisit d’aller au Real Madrid, le camouflet est terrible. Sauf que c’est précisément ce qui se profile… Comment encaisser ce qui serait le plus gros coup dur de tout le projet qatari ?

Financièrement, sportivement, symboliquement…

Doha ne s’en remettra pas. Et quand la colère de l’Émir gronde, il est difficile d’espérer un futur sans dégât.

Paris, c’est bientôt fini ?

Est-ce un hasard si, pour la première fois depuis 2011, les premières rumeurs d’une vente du PSG sont apparues ? Alors certes, elles viennent de la presse espagnole. Mais il y a rarement de la fumée sans feu… Et le volcan que constitue le dossier Mbappé peut clairement tout faire voler en éclat. Ne pas réussir à retenir le meilleur joueur du monde, à qui on offre tout pour le couvrir d’or, c’est impensable.

Clairement, le choix de Mbappé peut faire vriller Doha et conduire le PSG vers la fin d’une ère. Certes, une partie des supporters la réclame. La gestion de l’équipe Nasser Al-Khelaïfi/Leonardo ne plaît à tout le monde.

Lu sur Twitter : Les parisiens sont persuadés que si Mbappé reste elle est pour eux mais ce transfert est parti tellement loin que si Mbappé annonce qu’il reste 2 ans ou même 1 an il le regrettera pour la vie entière on utilise jamais le Real Madrid Kylian en a conscience j’espère

Le Real Madrid était prêt à donner le numéro 10 de Luka Modric à Kylian Mbappé. (@Santi_J_FM)

DIRECT. PSG : Il reste ! Kylian Mbappé va prolonger à Paris et rejette le Real Madrid (Le Parisien)

DIRECT. PSG : Il reste! Kylian Mbappé va prolonger à Paris et rejette le Real Madrid

➡️ https://t.co/wfbOCLICRm pic.twitter.com/WqDqu6Y8kT — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) May 21, 2022

SUPPORTER PARISIEN . Les madrilène se sont moqué de nous nous ont pas pris au sérieux ! Ils ont vite parlé et nous ont charrié nous supporter du PSG ! Aujourd’hui Mbappé ne viendra pas chez eux eux qui en été si sûr se retrouve déçu .. LANÇONS LE HASHTAG ! #UNECLIMADRID

Mais Paris sans les moyens du Qatar, ça peut vite briser quelques rêves de supporters…