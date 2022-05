OM : Mandanda / Sampaoli, le début d’une nouvelle ère ?

Mis de côté par Jorge Sampaoli qui lui préfère Paul Lopez depuis le début de la saison, Steve Mandanda retrouve sa place dans les buts de l’OM. Au point de pouvoir envisager un renversement d’une hiérarchie qui semblait impossible à bouleverser il y a encore quelques semaines ?

L’attitude de Steve Mandanda est exemplaire. Elle est même à saluer de toutes parts tant l’état d’esprit du champion du monde est une leçon pour bon nombre de joueurs de foot, notamment les plus jeunes.

Mis de côté par son entraîneur, Jorge Sampaoli, Mandanda ne bronche pas depuis des mois malgré son statut et sa carrière. Dans l’ombre, il continue de s’entraîner pour répondre aux besoins de l’OM. Et c’est justement le cas en cette fin de saison pleine d’enjeux pour les Marseillais. Titulaire en Conférence League,

Mandanda affiche un excellent niveau de forme et pourrait ainsi en profiter pour bouleverser la hiérarchie établie au poste de gardien de but.

« Le club au-dessus de moi »

Jorge Sampaoli fait confiance à Pau Lopez depuis le début de la saison. Et l’Espagnol répond aux attentes du technicien argentin. Son jeu au pied, sa qualité de relance et son sérieux font mouche. Et Steve Mandanda ne pouvait pas faire grand-chose pour venir reprendre sa place de titulaire. « Cette saison est comme elle est, je prends les matchs comme il faut les prendre, après on verra et on profite comme ce soir. Je connais ma situation de cette saison. Il y a deux gardiens le coach choisi, je m’entraine tous les jours pour être performant quand on fait appel à moi. Ça n’est pas simple, mais en même temps je joue au foot dans un grand club. On enchaîne les victoires, il faut être prêt, focus et on verra à la fin de saison. Le plus important, c’est l’équipe, le club. À partir du moment où l’équipe marche bien et que le club est bien, personnellement, ce n’est pas simple, mais je mets l’équipe et le club au-dessus de moi ». Un discours et une attitude qui ont fini par payer. De retour aux affaires, Steve Mandanda a l’occasion de prouver sa valeur. Et de retrouver son statut à l’OM.

Sampaoli revoit sa copie ?

De retour à une place de titulaire en cette fin de saison, Steve Mandanda vient de passer la barre des 100 matchs européens avec l’OM. Incontournable figure du club, le portier de de 37 ans n’est pas encore à la retraite.

Bien au contraire. Et Jorge Sampaoli pourrait avoir piqué au vif un Mandanda revanchard, prêt à revenir à son meilleur niveau. Le début d’une nouvelle ère pourrait démarrer à l’OM avec un Sampaoli qui fait pleinement confiance à son taulier du vestiaire.

Un come-back qui pourrait permettre à Steve Mandanda de retrouver une place dans le groupe France à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar…