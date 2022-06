OM : Gratuit, ce joueur pourrait mettre le feu à l’Orange Vélodrome la saison prochaine !

Après six mois très intéressants du côté de Brest, Youcef Belaïli est sur les tablettes de l’OM. Un profil explosif qui pourrait totalement faire chavirer les supporters du Stade Vélodrome la saison prochaine…

Au rayon des bonnes affaires du mercato d’hiver, Brest a frappé fort en janvier dernier.

Le club de Michel Der Zakarian a mis la main sur l’international algérien, Youcef Belaïli. Libre de tout contrat après avoir résilié son bail au Qatar, l’ailier avait de nombreuses opportunités pour rebondir. De juteuses propositions financières, notamment en Arabie Saoudite. Mais Belaïli a privilégié le sportif et un retour en France. Un pari gagnant puisqu’en moins d’une demi-saison avec Brest, il a mis tout le monde d’accord. Acteur de la bonne fin de saison bretonne, il confirme sa grande forme avec la sélection algérienne. Son dernier but est un véritable bijou…

L’OM le veut

Si Brest fait tout pour pouvoir le conserver cet été, rien n’indique que Youcef Belaïli va poursuivre sa carrière en Bretagne. Malgré son envie de stabilité, comment ne pas regarder les propositions qui se présentent à lui ? D’autant plus qu’à 30 ans, sa fin de carrière se profile. Un challenge avec une Coupe d’Europe à disputer, ça ne se refuse pas… Et justement, en France, l’OM peut lui proposer cela. Comme Média Foot l’a affirmé le lundi 6 juin : Youcef Belaïli est sur les tablettes de Pablo Longoria. L’OM prépare son retour en Ligue des Champions et Jorge Sampaoli semble séduit par son profil explosif. Car en effet, le moins que l’on puisse dire, c’est que Belaïli a tout pour faire des étincelles à Marseille.

Youcef Belaïli est impliqué sur un but toutes les 96 minutes avec le maillot de la sélection algérienne. 😳 pic.twitter.com/t75X3p1Nol — Le Fennec (@LeFennecFC) June 5, 2022

Le joueur parfait pour Sampaoli

Rapide, technique, vif et incisif. Percutant, dribbleur et finisseur. Les qualités de Youcef Belaïli sont nombreuses. Et elles correspondent le plus souvent à ce que Jorge Sampaoli cherche pour son système de jeu. Un profil détonnant pour mettre le feu aux défenses adverses. Un feu follet capable de tout dans la zone de vérité et d’allumer des mèches incessantes durant la partie. C’est ce qu’a réussi à faire Cengiz Under durant 6/7 mois, avant de s’éteindre.

Ce pendant à Under, Sampaoli le veut. Et avec lui, le Stade Vélodrome, totalement compatible avec ce style de joueur.

L’Orange Vélodrome peut vite chavirer

Si les supporters de l’OM retrouvent des couleurs depuis un an, ce n’est pas uniquement parce que les résultats reviennent.

C’est aussi parce que le jeu proposé par l’équipe de Sampaoli ressemble à l’ADN du club. Du combat, de l’envie et de la folie. Cet OM est le prolongement de son entraîneur argentin. Et Youcef Belaïfi a tous les ingrédients pour apporter un joli grain, de sel, au menu de la saison prochaine. Dans un registre spectaculaire, provocateur et virevoltant, l’Algérien se fera adopter immédiatement si son niveau de performance est celui de ces derniers mois. Et dans la folle ambiance des soirées européennes, le mariage entre le public marseillais et la fougue de Belaïli peut clairement faire des étincelles.

Pour zéro euro, car le Brestois peut partir libre cet été, l’OM a l’occasion de s’offrir un vrai bonbon. Pourquoi se priver ?