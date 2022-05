OM : 3 noms pour succéder à Boubacar Kamara, le dernier va vous surprendre.

Après avoir laissé filer Boubacar Kamara, l’OM doit trouver un nouveau patron pour son milieu de terrain. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont déjà des pistes très précises. Voici les noms de ceux qui pourraient animer le mercato estival.

Jordan Veretout (AS Rome)

C’est LA priorité de l’OM pour ce mercato estival. A 29 ans, l’ancien milieu de terrain de Nantes et de la Fiorentina s’est fait une jolie place en Serie A. Mais l’arrivée de José Mourinho à l’AS Rome a compliqué son aventure romaine. Le Français n’est plus dans les petits papiers du Special One et un départ est au programme de l’été. L’OM veut saisir l’opportunité de le récupérer et s’est mis en ordre de marche pour y parvenir. Une offre a déjà été transmise pour son transfert. Un montant de 15 millions d’euros. Pour l’heure, l’offre a été jugée insuffisante. Mais les discussions se poursuivent.

L’OM reste en bonne place dans ce dossier puisque Jordan Veretout est séduit par le projet phocéen. La présence de Jorge Sampaoli est un plus, tout comme le retour de l’OM en Ligue des Champions. Veretout n’a plus de temps à perdre et rêve secrètement d’avoir une place en équipe de France pour le Mondial. Didier Deschamps a fait appel à lui il y a un an. Il fait partie de la liste élargie et a un coup à jouer.

A l’OM, il sera exposé et pourrait se relancer…

Danilo (Palmeiras)

Après avoir déniché Gerson, l’OM a trouvé une nouvelle pépite au Brésil. Il s’appelle Danilo et évolue sous les couleurs de Palmeiras. Comme Gerson, qui est monté en puissance toute la saison pour finir l’exercice en boulet de canon, Danilo dispose d’un joli potentiel qui ne demande qu’à éclore. A 21 ans, sa patte gauche fait frissonner le championnat brésilien et la Seleçao lui a même ouvert ses portes lors du dernier rassemblement. Une convocation qui a fait monter en flèche sa valeur…

Mais l’OM n’est pas découragé par les 20 à 30 millions d’euros réclamés par Palmeiras.

Pour autant, il semble qu’un départ de Danilo cet été soit très compliqué. Il tient Palmeiras sur ses épaules et ses dirigeants ne veulent pas le perdre. A l’hiver prochain, ce sera autre chose. Il s’agit donc d’un coup à moyen terme pour l’OM. D’autant que Danilo incarne plus l’avenir et le futur des Marseillais. Aucune urgence à le voir débarquer à l’été.

Steven Nzonzi (Al-Rayyan)

Il y a un an, l’OM était tout proche de le signer. Au sortir d’une bonne saison à Rennes, en prêt, Steven Nzonzi a eu l’opportunité de rebondir. Et les dirigeants marseillais ont longtemps discuté de sa venue. Finalement, c’est vers la juteuse opportunité qatarie qu’il a choisi d’aller en portant les couleurs d’Al-Rayyan, l’équipe entraînée à l’époque par Laurent Blanc. Un an plus tard, l’intérêt est toujours là. Moins vif qu’il y a un an mais le contact est maintenu.

Steven Nzonzi n’est pas la priorité du recrutement mais son nom reste une alternative qui a du poids.

A 33 ans, le champion du monde souhaite revenir en France pour finir sa carrière. Avec son expérience et ses qualités athlétiques, il peut être le taulier qui manque à l’entrejeu marseillais. La combativité de Rongier et Guendouzi est précieuse, mais la taille d’un Nzonzi (1,90 m) le serait tout autant. Un dossier à surveiller de près…