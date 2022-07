OL : L’accueil lunaire de Léo Dubois en Turquie !

Poussé vers la sortie dans ce mercato, Léo Dubois va poursuivre sa carrière en Turquie, sous les couleurs du Galatasaray. Et les images de son arrivée sur place sont assez surprenantes…

Pris en grippe par le public lyonnais qui lui reproche ses mauvaises prestations et son manque de mordant, Léo Dubois quitte le Rhône. Poussé vers la sortie, le défenseur français prend la direction de la Turquie ! Une destination surprenante pour l’ancien nantais, d’un naturel plutôt réservé, qui contraste avec la folie de ce pays fan de foot. A deux ans de la fin de son contrat avec l’OL (juin 2024), Dubois quitte le club pour Galatasaray. Le transfert pourrait rapporter un peu moins de 5 millions d’euros à Lyon (environ 4 millions d’euros).

Le Français va signer pour quatre saisons.

Dubois, déjà une star !



Après avoir dit au revoir à ses coéquipiers et au staff lyonnais (l’entraîneur Peter Bosz lui avait déjà signifié qu’il ne souhaitait pas s’appuyer sur lui comme cela avait été le cas ces dernières saisons), Léo Dubois a pris l’avion pour rejoindre la Turquie. Et à son arrivée à Istanbul, le Français a eu la surprise d’un accueil… lunaire ! Si sa notoriété n’est pas très élevée en France, Léo Dubois a été reçu comme une star à sa descente d’avion. Les vidéos de son arrivée, et les accueils des supporters, est magique. En espérant que son aventure turque le soit toute autant !