Nice pense à une pépite portugaise de 20 ans (INFO Média foot)

L’OGC Nice travaille sur une piste au Portugal. Un pur produit du Benfica qui pourrait devenir l’une des cibles du recrutement azuréen dans les semaines à venir.

Même si le mercato niçois est un petit peu rouillé, les Aiglons ne perdent pas le nord. Les dirigeants niçois savent qu’ils sont en capacité de construire un bel avenir sur la Cote d’Azur. Les moyens d’INEOS offrent des possibilités pour le recrutement et avec le retour de Lucien Favre, les jeunes talents vont encore plus être un objectif pour l’OGC. Le technicien suisse a la réputation de proposer du beau jeu mais également de faire émerger des jeunes pépites. A ce titre, le club sudiste est en quête de nouveaux talents et l’un d’entre d’eux se trouvent au Portugal.

Henrique Araujo est pisté

Selon nos infos, l’OGC Nice est sur la piste d’un attaquant très prometteur qui évolue au Benfica Lisbonne. Son nom : Henrique Araujo. A seulement 20 ans, il est estimé à 5 millions d’euros par le site spécialisé Transfertmarkt. Considéré comme l’un des grands espoirs du football portugais, Henrique Araujo vient tout récemment d’offrir un trophée symbolique au Benfica, l’Eusebio Cup, en battant Newcastle 3-2. Benfica a d’ailleurs croisé le chemin de Nice lors de cette préparation estivale. Avec une défaite 3-0, les Aiglons n’ont pas pu observer à nouveau les qualités de Henrique Araujo qui n’est pas entré en jeu mais qui a disputé d’autres rencontres du trophée (un but contre Fulham, un autre contre Newcastle, après être entré à 15 minutes de la fin). Un joueur géré par la prestigieuse écurie de Jorge Mendes, l’agent de Cristiano Ronaldo et Joao Felix.

Benfica s’impose face à Newcastle sur le score de 3-2 grâce à ce but victorieux de Henrique Araujo aux derniers instants du match ! 🔴⚪️ Les Aigles remportent l’Eusébio Cup: une première depuis 10 ans. 🦅🏆pic.twitter.com/3vWEdk1zTM — As Quinas 🇵🇹 (@AsQuinasOff) July 26, 2022



Sous contrat avec Benfica jusqu’en 2024, Henrique Araujo est actuellement en discussions pour prolonger son bail. Déjà adulé par les fans, le Portugais devrait poursuivre la saison prochaine au Benfica. Nice semble se positionner pour la suite.