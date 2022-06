Neymar, le calvaire continue pour le PSG… Et ce n’est pas près de s’arrêter là

Pour incarner son tout nouveau projet, le PSG envisage clairement de se débarrasser de Neymar cet été. Mais les difficultés se multiplient dans un dossier qui semble désormais impossible à dénouer. Explications.

La carrière de Neymar est sûrement l’une des plus belles promesses que le championnat brésilien ait pu voir éclore. A tout juste 17 ans, le phénomène a enflammé l’Amérique du Sud et fait saliver l’Europe, avant même son arrivée sur le Vieux Continent. Mais 15 ans plus tard, force est de constater que Neymar n’a pas eu le succès escompté. Combien de Ballon d’Or sur sa cheminée ? Aucun. Si son palmarès comporte de jolis titres avec une Ligue des Champions (2015), deux titres de champion d’Espagne (2015 et 2016) et quatre sacres en Ligue 1 (2018, 2019, 2020 et 2022), difficile de mettre de côté ses ordonnances médicales…

Blessé à chaque saison, le Brésilien rate toujours une partie de l’année. Preuve en est, avec la sélection auriverde, Neymar vient une nouvelle fois de se blesser. Le calvaire continue, au pire moment.

Heung-min Son et Neymar ont échangé leurs maillots. 🇰🇷🇧🇷 pic.twitter.com/A1GKe4Cz4i — Actu Foot (@ActuFoot_) June 2, 2022

Paris voulait le vendre…

En effet, la nouvelle blessure de Neymar tombe très mal. Si elle ne semble pas d’une grande gravité, c’est le message envoyé aux clubs qui n’est pas bon. Le PSG aspirait à vendre son prodige de 30 ans. Déjà que sa réputation de joueur fragile est connue de tous, ce nouveau pépin physique ne va clairement pas rassurer les potentiels acheteurs… Et Paris n’avait pas besoin de ce frein supplémentaire. Les Qataris sont déjà bien servis en matière d’obstacle dans le dossier Neymar. Outre sa fragilité physique et son incapacité à tenir debout durant 38 journées, le Brésilien est surtout un joueur qui coûte cher. Très cher.

Neymar n’est plus qu’à 4 buts du record de Pelé pour devenir le meilleur buteur de la sélection, il est déjà le meilleur passeur de l’histoire du Brésil. — َ (@RoiNeymar) June 2, 2022

Transfert, salaire, galère

Avec un peu moins de 50 millions d’euros brut par saison, Neymar fait partie des poids lourds mondiaux.

Seul Kylian Mbappé est mieux payé que lui après sa prolongation de contrat cet été.

Quel club peut se payer un joueur à 50 millions d’euros ? Ils sont très peu nombreux… Manchester United, Chelsea, le Real Madrid ou encore les nouveaux riches comme Newcastle. Mais ce n’est pas tout, en plus de ce salaire mirobolant, il faut aussi payer un transfert. Si le PSG fera un effort, il ne laissera pas partir sa star pour trois fois rien. Un montant de 70 à 80 millions d’euros, minimum, est nécessaire. Un investissement plus que conséquent qui réduit ses chances de départ. Alors si, en plus, Neymar se blesse à l’aube de ce mercato estival, la messe est dite. Qui va investir un chèque XXL sur un joueur de 30 ans, régulièrement sur le flanc, blessé au moment de la reprise et de la préparation estivale ?

Non Mbappé n’a pas fourni une liste noire au PSGhttps://t.co/8qq4tLAgc0 — Foot Mercato (@footmercato) June 2, 2022

Neymar veut rester

Ultime rempart à un départ de Neymar, le principal intéressé.

Ravi d’être à Paris, et de pouvoir jouer avec Kylian Mbappé et son pote Lionel Messi, le Brésilien a récemment affirmé qu’il n’envisageait pas du tout un départ : « C’est très vrai de mon côté que je veux rester au PSG. Après, personne ne m’a rien dit… Mais de mon côté, c’est clair que je veux rester ». Déterminé à poursuivre son aventure parisienne, et surtout à aller au bout de son juteux contrat, Neymar devrait toujours être là la saison prochaine.

En espérant qu’il retrouve son meilleur niveau pour s’éviter de nouveaux sifflets du Parc des Princes…