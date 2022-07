Newcastle prend contact pour Sofiane Diop (Monaco) !

Selon nos infos, Newcastle s’attaque au dossier Sofiane Diop, l’attaquant de l’AS Monaco. A l’écoute des propositions, le club de la Principauté est vendeur dans ce mercato estival.

Positionné sur Arnaud Kalimuendo, Newcastle continue de scruter le championnat de France pour tenter de trouver son bonheur en attaque. Le club de Premier League souhaite en effet un renfort offensif et la pépite du PSG plaît beaucoup. Mais Paris n’a pas encore pleinement statué sur le cas Kalimuendo. Luis Campos voulait le vendre et profiter de sa valeur pour faire une belle opération (plus de 20 millions d’euros). Mais le titi parisien réalise une super préparation, semant le doute dans l’esprit des dirigeants. Christophe Galtier en tête, qui se dit qu’Arnaud Kalimuendo a toutes les qualités pour réussir à Paris et être une belle doublure pour Mbappé, Messi et Neymar. Alors Newcastle travaille sur des plans B.

Et le dernier en date est également un joueur de Ligue 1.

Newcastle pense à Diop (Monaco)

Selon nos infos, cette nouvelle piste n’est autre que Sofiane Diop. L’attaquant de l’AS Monaco est sur le départ, ses dirigeants sont à l’écoute des propositions. Comme Média Foot Marseille l’a déjà écrit, l’OM est également positionné, sans pour autant avoir entrepris de nouvelles démarches concrètes. Des contacts ont déjà eu lieu entre Newcastle et les représentants de Sofiane Diop. Pour l’heure, impossible de dire si le club anglais va donner suite. Mais les informations sont connues, tant pour le prix demandé par Monaco que pour le salaire réclamé par l’ancien lyonnais.

⚽️ Le secteur offensif de l’AS #Monaco actuellement ⚽️ 🇫🇷 Maghnes Akliouche

🇫🇷 Wissam Ben Yedder

🇳🇱 Myron Boadu

🇸🇳 Krépin Diatta

🇫🇷 Sofiane Diop

🇨🇭 Breel #Embolo

🇷🇺 Aleksandr Golovin

🇵🇹 Gelson Martins

🇯🇵 Takumi Minamino

🇩🇪 Kevin Volland#Mercato #ASM pic.twitter.com/WGynZ2vtd2 — 90 Football (@90footballFr) July 15, 2022

Interrogé sur la situation de son attaquant, Paul Mitchell, directeur sportif de l’ASM, tient un discours rassurant sur l’avenir de Diop à Monaco. Un discours de façade : « Sofiane est revenu de vacances avec une blessure musculaire, ce qui est dommage car tout le monde sait combien la préparation c’est important en début de saison. Il a montré énormément de qualités, notamment lors de sa première saison au club. C’est un international espoir tricolore qui peut gagner un peu plus en régularité et qui aura la chance de pouvoir postuler à une place de titulaire au cours de l’année. »