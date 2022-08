Monaco pense à Sangaré (PSV Eindhoven) (INFO Média Foot)

A la recherche d’un milieu de terrain pour densifier son entrejeu, Monaco semble abandonner la piste Soumaré (Leicester). Selon nos infos, l’ASM regarde désormais le profil d’Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven).

Monaco pensait pouvoir boucler la venue de Boubakary Soumaré, milieu de terrain en pleine ascension du côté de Leicester (une info Média Foot). Mais il semble que le dossier soit trop complexe pour les Monégasques, confrontés aux exigences financières plus importantes que prévues de Leicester. Le club de la Principauté réfléchit donc à un plan B et il semble que la dernière rencontre face au PSV Eindhoven ait donné des idées… Selon nos infos, Monaco regarde attentivement le profil d’Ibrahim Sangaré, milieu de terrain du PSV. Passé par Toulouse, ce profil athlétique rayonne aux Pays-Bas et prend une belle ampleur sur la scène européenne. Il coche toutes les cases recherchées par Philippe Clément, le coach de l’ASM. Attention au prix néanmoins car le PSV pourrait se montrer gourmand…

Le PSG le regarde aussi

L’AS Monaco n’est pas seule à surveiller Ibrahim Sangaré. Nos sources indiquent que le PSG a également un œil sur le milieu de terrain du PSV. Luis Campos cherche un profil athlétique et prometteur, Sangaré coche toutes les cases. De plus, le prix d’un transfert est largement dans les cordes parisiennes, qui font attention au fairplay financier.