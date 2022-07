Milan Skriniar Salaire, contrat… Tous les détails du transfert de Skriniar au PSG !

Milan Skriniar arrive au PSG. Le transfert de Slovaque est bouclé et les dirigeants parisiens ont mis le paquet pour convaincre l’Inter Milan et son défenseur.

Priorité de Luis Campos en défense centrale, Milan Skriniar est à quelques pas du PSG. Tout est bouclé pour le transfert du solide défenseur slovaque de l’Inter Milan. Après plusieurs tentatives, Paris a fini par convaincre les dirigeants milanais de laisser partir Skriniar. Selon toute vraisemblance, le PSG va dépenser 60 millions d’euros et quelques bonus pour ce transfert. Une jolie somme pour un joueur qui n’a plus qu’un an de contrat… Mais Paris le voulait plus que tout.

🔴 Antero Henrique et Luis Campos veulent boucler les dossiers arrivés (Skriniar, Scamacca, Renato Sanches… etc) avant samedi, pour le départ en stage au Japon. La semaine s’annonce très agitée à Paris… #PSG (L’E) — ParisTeam (@Paristeamfr) July 11, 2022

9 millions de salaire !

Pour convaincre Milan Skriniar, le PSG n’a pas fait dans le détail. Selon nos infos, le joueur va toucher un salaire de 9 millions d’euros brut. Cela le place dans la partie haute de la grille salariale hors Mbappé, Neymar et Messi. Côté contrat, nos sources parlent d’un bail de quatre saisons et non de cinq, comme évoqué par la presse italienne. Avec Skriniar, le PSG a fait les choses en grand pour ne surtout pas le voir lui échapper. Luis Campos et Christophe Galtier veulent installer une défense à trois axiaux et considèrent Skriniar comme le profil idéal pour être associé à Marquinhos. Le troisième sera théoriquement Sergio Ramos, si son état de santé est bon. Quant à Presnel Kimpembe, les discussions se poursuivent. A l’écoute, le PSG peut accepter une belle offre de transfert à hauteur de 50 millions d’euros. Un montant pour compenser l’investissement sur Skriniar.