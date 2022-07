McCourt, Longoria… Ca chauffe encore en coulisses du côté de l’OM !

Le climat peine une nouvelle fois à s’apaiser à l’OM. Après la démission surprise de Jorge Sampaoli, c’est au tour du propriétaire, Frank McCourt, de taper du poing sur la table.

Les prises de parole de Frank McCourt sont très rares. Elles se comptent même sur le doigt d’une main depuis son arrivée à l’OM. Ses prises de position aussi ne sont pas fréquentes. Propriétaire très discret d’un club qui ne l’est pas du tout, l’homme d’affaire reste néanmoins un personnage observé. Et quand il se met en colère, comme c’est le cas ces derniers jours, ce genre de chose se sait très rapidement… Les murs du centre d’entraînement ont vibré sous la colère du patron, mécontent de la situation actuelle.

L’OM ne vend pas assez

Après avoir redéfini la stratégie du club aux États-Unis, du côté de Boston, où il vit (Pablo Longoria et Pedro Iriondo, le directeur de la stratégie, ont fait le déplacement), Frank McCourt attendait des résultats rapides de la part de ses équipes. Si l’OM a passé le cap de la DNCG sans encombre (aucune sanction prise à l’encontre du club, feu vert complet pour la nouvelle saison), le plan de vol ne serait toutefois pas respecté. Notamment du côté des départs, où l’écurie phocéenne n’a pratiquement rien bouclé. Aucun transfert majeur, aucun dossier croustillant à plusieurs dizaines de millions d’euros à se mettre sous la dent.

Et ça, ça ne plaît pas du tout à Frank McCourt…

Plus aucune dépense jusqu’à nouvel ordre

🗣️💬 @Jonatan_M13 : « McCourt doit s’en prendre qu’à lui-même, c’est de sa faute ! Il a mis en place un incompétent notoire lorsqu’il a racheté l’OM » pic.twitter.com/poq4MUPJkl — After Foot RMC (@AfterRMC) July 24, 2022



D’après le journal du coin la Provence, la colère de Frank McCourt est réelle. Il souhaite que l’OM vente vite et bien plusieurs joueurs. Et dans l’attente de ces transferts, il aurait indiqué à Pablo Longoria qu’il ne sortirait plus le chéquier pour le recrutement. Avant les arrivées, il faut soigner les ventes. Les consignes sont claires et Longoria doit maintenant les appliquer. Frank McCourt estime avoir assez attendu et sa patience à des limites. D’autant plus que de vieux dossiers traînent depuis des semaines. A commencer par Duje Caleta-Car, annoncé dans toute l’Angleterre, toujours au club après deux ans de rumeurs incessantes.

Deux ventes rapides espérées

Selon nos infos, l’OM espère deux ventes rapides, avant la reprise du championnat. Il y a donc urgence… Car Pablo Longoria sait qu’il ne pourra pas ficeler de nouvelles arrivées sans ces départs. Des garçons comme Jordan Veretout, avec qui tout est bouclé, sont en salle d’attente. Il faut que l’OM vende Duje Caleta–Car, Pol Lirola, Sead Kolasinac ou encore Kevin Strootman. Pour Luis Henrique, c’est plié. Le Brésilien est reparti au Brésil. Au passage, une très mauvaise affaire pour l’OM qui l’avait acheté 8 millions d’euros à l’époque… La suite, c’est avec le Hellas Verone que cela pourrait se faire. En discussion pour Darko Lazovic (31 ans), les deux clubs tentent d’intégrer Kevin Strootman dans le deal. Si Pablo Longoria parvient à se débarrasser du Néerlandais, Frank McCourt pourrait déjà respirer un peu plus…