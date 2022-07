Manchester City mandate un très gros agent pour Paqueta (OL) ! (INFO Média Foot)

Manchester City, qui se prépare à perdre Bernardo Silva, songe très fortement à Lucas Paqueta pour le remplacer. Et selon nos infos, les Citizens ont confié le mandat à un crack du mercato.

Au même titre que Kevin De Bruyne et Phil Foden, Bernardo Silva est un rouage essentiel de Pep Guardiola. Mais Manchester City est à l’écoute des envies du Portugais qui semble vouloir réaliser l’un de ses rêves : jouer au FC Barcelone. Et comme le Barça dispose d’un budget XXL cet été, il n’est pas impossible de voir Bernard Silva rejoindre la Catalogne dans les semaines qui arrivent. Un bon de sortie pour service rendu à la patrie citizen. Et pour lui succéder, Pep Guardiola sait exactement qui il veut.

Kia Joorabchian dans le dossier Paqueta

Pour compenser le départ de Bernardo Silva, Pep Guardiola songe à Lucas Paqueta, milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais. Courtisé par Arsenal et Newcastle, il est désormais sur les tablettes de Manchester City. Et d’après l’une de nos sources en Angleterre, les Citizens ont fait appel à un agent pour accélérer le dossier. Il s’agit de Kia Joorabchian, célèbre intermédiaire, agent de Philippe Coutinho, Willian ou encore Sergio Reguilon. Un proche de l’écurie Joorabchian nous confirme que Manchester City l’a sollicité pour pouvoir avancer vite et bien si le dossier Paqueta venait à être activé.

Le très beau but de l’OL hier face à l’Inter, superbe passe de Paqueta et tête de Lacazette pour finir ! 👌 (@OL) pic.twitter.com/QXuk7WPdSx — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) July 31, 2022

Paqueta veut partir

Avec Kia Joorabchian, le dossier Paqueta dispose d’un gros atout pour que le Brésilien aile à Manchester City. Son influence, et ses qualités de négociateur, sont un vrai plus. Mais il faut d’abord que Bernardo Silva prenne son billet pour Barcelone, ce qui n’est pas encore fait. Mais du côté de Lucas Paqueta, on regarde clairement pour partir. Arsenal est un projet qui pourrait l’intéresser, notamment parce que Mikel Arteta est aux commandes des Gunners. Evidemment, le duo Manchester City / Pep Guardiola le séduit également. Quant à l’OL, en fonction de l’offre, il n’y aura pas de frein à un départ.