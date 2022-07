Le Borussia propose un an de plus à Marcus Thuram (INFO Média Foot)

Courtisé par l’OGC Nice, qu’il veut rejoindre lors de ce mercato d’été, Marcus Thuram a vu ses dirigeants du Borussia M’Gladbach dégainer une offre pour tenter de le faire rester.

Nouveau rebondissement dans le dossier Marcus Thuram. Ces dernières heures, Média Foot a révélé qu’un accord existait entre l’attaquant français et l’OGC Nice. Il ne reste plus qu’à trouver un terrain d’entente entre les deux clubs pour le montant du transfert. Mais clairement, Thuram veut aller à Nice et évoluer sous les ordres de Lucien Favre. Pour autant, le Borussia M’Gladbach ne s’avoue pas vaincu. Selon nos infos, le club allemand vient même de dégainer une offre. Une proposition vient de lui être transmise pour lui permettre de prolonger d’un an. Actuellement, Marcus Thuram dispose d’un contrat allant jusqu’en juin 2023. Il est en position de force pour partir puisqu’il peut être libre dans un an. Le Borussia lui propose donc de prolonger d’un an pour rester et, sans nul doute, en échange d’un bon de sortie. Reste à savoir si Marcus Thuram acceptera cette offre. Il semble vraiment vouloir aller à Nice.

L’OGC Nice serait toujours motivé à l’idée de recruter Marcus Thuram cet été ! Marcus x Khephren, ce serait beau ! ⚫🔴 (L’Equipe) pic.twitter.com/vhdXZSuIjW — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) July 17, 2022

Sur la Cote d’Azur, Marcus Thuram pourrait retrouver un certain Khephren, son petit frère. Courtisé par le PSG, le milieu de terrain niçois s’éloigne clairement de Paris ces dernières heures. Les Aiglons font bloc pour le garder et refusent de le laisser rejoindre Christophe Galtier, qui souhaite encore un renfort au milieu. Malgré un vif intérêt et une prise de position appuyée, Paris se casse les dents. Nice devrait pouvoir conserver sa pépite et tenter de réunir la fratrie de la famille Thuram, dont le légendaire Lillian est le papa.

Sommer ne viendra pas

Toujours au Borussia M’Gladbach, Nice lorgne également sur le gardien, Yann Sommer. Un dossier compliqué qui ne devrait pas se poursuivre. Là encore, les dirigeants allemands lui proposent de prolonger son contrat. L’intérêt niçois lui aura certainement permis de faire monter les enchères pour son prochain salaire…