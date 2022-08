Le beau geste de Peter Bosz à Alexandre Lacazette

Revenu libre cet été d’Arsenal, Alexandre Lacazette compte bien refaire les beaux jours de l’Olympique Lyonnais. A deux jours de la reprise du championnat, Peter Bosz a fait une révélation sur son attaquant star de 31 ans.

A lui seul, Alexandre Lacazette est la très belle histoire de ce mercato dans le Rhône. A l’image de son coéquipier de l’époque l’ayant suivi peu de temps après sa décision, Corentin Tolisso, l’attaquant de 31 ans a choisi de revenir dans sa ville de cœur après avoir honoré la fin de son contrat avec les Gunners d’Arsenal. Un retour et de l’expérience qui vont faire du bien à l’OL et Peter Bosz en vue de la prochaine saison où le club se fixe à minima le top 2 pour disputer la Ligue des champions, voire la lutte pour le titre.

Lacazette nouveau capitaine de l’OL

C’est la bonne nouvelle du jour chez les Gones, Alexandre Lacazette s’est vu donner le brassard de capitaine par son entraîneur Peter Bosz. Une décision rendue publique par le tacticien néerlandais lui-même lors d’une conférence de presse ce mercredi. « On a choisi pendant ces cinq semaines de préparation et à mes yeux, Alexandre est celui qui a l’expérience, il n’a pas peur de dire ce qu’il pense, il voit bien les choses, et c’est un leader naturel, qui n’a pas besoin de crier. Alex sera mon capitaine. Les autres capitaines derrière lui seront Coco (Tolisso), Karl (Toko-Ekambi) et Antho (Lopes) ». Au delà du capitanat adressé à l’international français aux 16 sélections et 3 buts, Peter Bosz espère avant tout que cette expérience glanée outre-Manche serve aux plus jeunes. « Il vient d’un très grand club et d’un grand championnat. Cela va aider l’équipe, nous avons beaucoup de jeunes. C’est pour cela qu’il sera mon capitaine. Chez moi, ce sont les attaquants qui lancent le pressing, c’est un signal pour les autres joueurs ».

Lacazette ému de cette décision

Alexandre Lacazette : « C’est beaucoup de fierté, je suis un enfant du club »

Parti comme une légende en 2017 après avoir marqué 129 buts en 275 matchs sous les couleurs de l’OL, Alexandre Lacazette hérite du brassard de capitaine porté la saison dernière par Léo Dubois, parti à Galatasaray. Pour le natif lyonnais, cette décision est particulière. « C’est beaucoup de fierté d’avoir le brassard de capitaine. C’est différent d’Arsenal car je suis un enfant du club et que je commence la saison avec le brassard. J’ai un peu ce rôle de grand frère avec les jeunes ». Avant de recevoir l’AC Ajaccio à domicile ce vendredi pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1, celui qui a passé cinq ans à Arsenal semble prêt après avoir fait trembler les filets lors des deux derniers amicaux de l’OL.