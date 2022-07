L’ASSE veut récupérer un véritable crack de 19 ans !

Pour son mercato estival, l’ASSE pense à un jeune attaquant du Stade Rennais qui a fait fureur ces derniers mois. Si les Bretons acceptent de le prêter, les Verts seront là.

Prêté au Havre, Matthis Abline a été sensationnel pendant plusieurs mois. Un véritable crack qui appartient au Stade Rennais et qui pourrait tenter de se faire une place dans l’effectif de Bruno Génésio la saison prochaine. Mais la concurrence sera rude pour ce gamin de 19 ans, qui a besoin de jouer pour s’affirmer encore et confirmer son fort potentiel. L’idée d’un prêt est dans l’air. Et il y a un club qui s’intéresse de très près au dossier… L’AS Saint-Etienne !

Un nouveau prêt pour Abline ?

L’ASSE aimerait accueillir en prêt M.Abline (19 ans – Rennes)

L’attaquant a réussi 6 mois de très bonne facture au Havre AC (6 buts en 16 matchs de L2) #ASSE — Gaël (@GaelB42) July 21, 2022



Avec 6 buts et 2 passes décisives en 16 rencontres disputées, Matthis Abline a été spectaculaire au Havre. Interrogé en conférence de presse sur les perspectives d’avenir de Matthis Abline, Bruno Genesio avait semblé ouvrir la porte à sa présence dans l’effectif rennais : « Il est hyper content. Au départ, il avait un peu hésité à partir et là, il s’est épanoui, il a marqué des buts, il a montré à tout le monde ce dont il était capable à un niveau supérieur à l’équipe réserve ici. Pour nous c’est important, ça nous a permis de l’évaluer à un bon niveau et de pouvoir se dire que c’est un joueur sur lequel on va pouvoir compter l’année prochaine ». La réflexion rennaise pourrait évoluer avec l’été et les nouvelles recrues offensives. Et si une opportunité se présente, l’ASSE tentera clairement sa chance.