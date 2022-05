INFO MFM : Neymar, Icardi, Lewandowski… Le plan secret du PSG !

Après avoir prolongé Mbappé et viré Leonardo, le PSG prépare du très lourd pour cet été. Et les dirigeants qataris sont en train d’imaginer un très gros coup impliquant trois joueurs de classe mondiale : Neymar, Icardi et Lewandowski. Deux départs pour une arrivée… Explication.

Depuis l’arrivée des Qataris, le PSG a tenté plusieurs projets. Tous ont le même objectif : la Ligue des Champions. Et s’il n’a jamais été atteint, le rêve des Parisiens reste intact, tout comme l’ambition de Doha de vouloir faire du PSG le plus grand club du monde. C’est pour cette raison que Paris a tout mis en œuvre pour conserver le « meilleur joueur du moment », Kylian Mbappé. Un exploit à la hauteur de la motivation des Qataris : sans borne. Mais ce gros coup pourrait être le premier étage d’une fusée.

La preuve, après Mbappé, Paris a éconduit Leonardo pour confier les rênes du recrutement à Luis Campos, qui arrive. Le technicien portugais devrait être accompagné de tout un staff pour refonder en totalité l’organisation parisienne.

A commencer par le recrutement de l’équipe première, un sujet prioritaire pour construire l’équipe 2022-2023.

Vendre Neymar, la priorité

Parmi les chantiers de l’été, le PSG est en train de mettre en place un dossier à trois bandes. En effet, le club souhaite voir débarquer un nouvel attaquant. Un n°9 à l’efficacité hors du commun, un joueur qui aurait mérité de soulever le Ballon d’Or il y a quelques mois : Robert Lewandowski. Selon nos sources, le Polonais est l’une priorité de l’été. Le Bayern Munich est au courant des envies de changement, Lewandowski ne s’en cache plus et l’ensemble de ses représentants n’hésitent plus à s’exprimer dans la presse pour parler de son départ. Paris est parfaitement positionné. Mais pour que ce transfert se fasse, il y a des conditions.

La première s’appelle Neymar. Le PSG veut se débarrasser du Brésilien pour faire de la place, aussi bien dans le vestiaire que dans ses finances.

Pini Zahavi, de nouveau au centre du jeu

Neymar n’est pas l’unique « pion » du dossier Lewandowski. En effet, nos informateurs indiquent que Mauro Icardi est également impliqué. Plus personne au sein du club n’envisage un avenir pour l’Argentin à Paris. Dirigeants, joueurs et supporters : tous veulent tirer un trait sur Icardi. Poste pour poste, Robert Lewandowski viendrait prendre le rôle qu’Icardi a eu toutes les peines du monde à occuper : attaquant de pointe, finisseur à sang froid, buteur de tous les instants. Pour cela, le PSG a une arme : Pini Zahavi.

L’homme qui a permis à Neymar de signer à Paris, en 2017.

Il est toujours très proche du clan Neymar et Paris veut utiliser ce lien pour boucler un transfert cet été. Pini Zahavi est également le conseil de… Robert Lewandowski ! L’homme de l’ombre est au centre du jeu pour cette opération à trois bandes : vente de Neymar et Icardi, arrivée de Lewandowski.

Antero Henrique est aussi présent

L’opération s’annonce complexe mais pas impossible. D’autant plus que le PSG va s’appuyer sur les réseaux surpuissants de Luis Campos, Pini Zahavi et d’un certain… Antero Henrique. Selon nos informations, l’ancien directeur sportif du PSG est toujours proche des Qataris et va participer activement au mercato parisien. Notamment pour trouver des portes de sortie à Neymar et Icardi. Proche de Manchester United, Antero Henrique pourrait notamment tenter de mettre Neymar à MU. Quant à Icardi, l’Italie lui manque et il garde une très bonne cote en Serie A. Si les étoiles s’alignent…