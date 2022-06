INFO Média Foot : Nicolas Pepe dans les radars du PSG !

in

Selon nos infos, le PSG apprécie beaucoup le profil de Nicolas Pepe. Luis Campos, à l’origine de sa venue à Lille, est un élément clé du dossier. Paris pourrait envisager un prêt pour l’actuel attaquant d’Arsenal.

Le PSG met un coup d’accélérateur sur son mercato. L’officialisation de la venue de Luis Campos dans un rôle de conseiller du président a permis au club de la capitale de déverrouiller quelques points. Et le départ de Leonardo, comme celui de Mauricio Pochettino, devrait en décoincer bien d’autres… L’arrivée de Christophe Galtier au poste d’entraîneur, d’ici quelques jours, sera notamment le gros morceau de ce début de mercato. En attendant les premières recrues, dont les noms commencent à apparaître. Et Média Foot vous en donne un, tout neuf, jamais sorti nulle part !

Paris apprécie Nicolas Pepe

Ce Nicolas Pépé, le football pur.



Selon nos infos, le PSG surveille très attentivement le dossier menant à Nicolas Pepe. Actuellement à Arsenal, l’attaquant ivoirien est une pépite dénichée par Luis Campos. Le Portugais l’a fait venir à Lille, où il a littéralement explosé, avant de partir en Premier League. Nos sources indiquent que Paris est sur lui. Et qu’il n’est pas impossible qu’un prêt avec option d’achat soit dans les tuyaux…

La possible venue de Nicolas Pepe permettrait à Paris d’avoir un profil différent de ceux qui composent l’effectif actuel. Il induit aussi des départs dans ce secteur offensif densément garni. Julian Draxler et Mauro Icardi, surtout, sont en première ligne sur les candidats au départ. Ce ménage fait d’ailleurs partie des missions confiées à Luis Campos, en lien avec Antero Henrique. Les deux hommes sont à pied d’oeuvre pour trouver des portes de sortie à des garçons comme Colin Dagba, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Ander Herrera, Leandro Paredes ou encore Georginio Wijnaldum.

Vitinha arrive

Le dossier le plus chaud, pour le PSG, provient du Portugal. L’information avait été révélée par Média Foot le 2 juin dernier : Vitinha est une priorité pour Luis Campos. Et le Portugais serait tout proche de signer pour un montant compris entre 30 et 40 millions d’euros. Sa clause libératoire est à 40 millions d’euros, Paris est en train de négocier. Vitinha pourrait vite être le premier coup de Luis Campos. En attendant Nicolas Pepe ?