Gigot, Touré, Mbemba… Le Mercato de l’OM s’emballe, la machine est lancée !

Le mercato de l’OM s’accélère avec plusieurs signatures ces derniers jours. Et Pablo Longoria vient de signer un très joli coup de plus !

Même si le mercato de l’OM prend plus de temps que prévu, Pablo Longoria rattrape son retard. L’étape de la DNCG a freiné les ardeurs phocéennes mais maintenant que les feux sont au vert, l’OM peut enfin passer à l’action. Après les signatures de Samuel Gigot et Isaak Touré, Igor Tudor enregistre l’arrivée d’un joueur libre de tout contrat : Chancel Mbemba. Un renfort très intéressant pour le secteur défensif, à moindre frais. Passé par Newcastle et le FC Porto, le Congolais a fait partie des meilleurs joueurs du championnat portugais en 2020-2021 (équipe type). Une belle opportunité saisie par l’écurie phocéenne. Mais ce n’est peut-être pas terminé pour les bonnes nouvelles.

Arrivé de Chancel M’Bemba à Marseille #MercatOM pic.twitter.com/nO2qrZGNzy — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) July 15, 2022

Un attaquant bientôt Marseillais ?

Après le secteur défensif, une nouvelle surprise se prépare à l’OM, dans le secteur offensif. Pablo Longoria est en train de finaliser l’arrivée d’un nouvel attaquant. Il y a de fortes chances que ce soit Justin Kluivert. L’OM a transmis une offre à 10 millions d’euros, l’AS Rome tente de négocier. La presse italienne indique qu’à 12 millions d’euros, l’affaire peut se conclure. Rien n’a filtré sur ce dossier ces derniers jours mais il y a fort à penser que l’accélération du recrutement de Pablo Longoria pourrait également concerner ce dossier. Igor Tudor souhaite avoir un groupe complet avant le début du championnat. Il reste du temps mais le plus tôt sera le mieux pour le technicien marseillais qui vient de prendre ses fonctions et qui souhaite aller vite dans la composition de son effectif. L’OM doit préparer au mieux son retour en Ligue des Champions…

Ciao Caleta-Car, adieu Saliba ?

Outre les arrivées, il y aura aussi des départs. Avec Samuel Gigot et Isaak Touré, l’OM a déjà compensé les départs en défense, notamment de Alvaro Gonzalez, et accessoirement de Boubacar Kamara, qui jouait parfois dans l’axe. Pour l’avenir, les Marseillais viennent même de signer le prometteur Roggerio Nyakossi, pépite suisse de 18 ans, qui promet pour le futur… Mais la venue d’un quatrième défenseur pourrait être programmée, notamment parce que Duje Caleta–Car va partir. Chassé en Angleterre, le Croate va quitter l’OM, sauf retournement de situation. Pablo Longoria tente de récupérer les 20 millions d’euros investis, ce qui ne sera pas simple.

William Saliba demandera à quitter Arsenal si Mikel Arteta ne lui garantie pas d’avoir une place de titulaire. #TeamOM #MercatOM The Indépendant pic.twitter.com/1NDJRZ6Smd — (@LaMinuteOM_) July 15, 2022

Malheureusement pour les supporters, l’OM dit adieu à la piste William Saliba. Prêté par Arsenal, le Français a été l’une des révélations de la saison 2022-2023. Frank McCourt a validé l’offensive marseillaise, qui pouvait s’approcher des 30 millions d’euros souhaités par Arsenal. Mais le dossier est trop complexe. Mikel Arteta semble vouloir s’appuyer sur Saliba, sauf grosse offre. Proposition que l’OM ne peut pas offrir. Ces dernières semaines, l’OM surveillait le dossier Dan-Axel Zagadou, libre de tout contrat après une aventure au Borussia Dortmund. Le réseau de Pablo Longoria pourrait permettre à l’OM de faire la différence…